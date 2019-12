„K loupeži došlo třicet minut po jedné hodině ranní, kdy ozbrojený muž ohrožoval se zbraní v ruce obsluhující ženy, kterým z pokladny odcizil více než 67 tisíc korun a následně z místa utekl,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková.

Hledaný muž světlé pleti ve věku od 30 do 40 let je střední postavy, vysoký asi 175 centimetrů. Oblečen byl do zimní tmavé bundy s kapucí přes hlavu, bílé mikiny, modrých kalhot a na nohou měl modré tenisky.

Policie žádá občany, kteří muže na fotografii poznají, aby se mladoboleslavským policistům přihlásili na číslo mobilního telefonu 725 885 689, případně využili linku 158.

„Za zločin loupež hrozí zatím neznámému pachateli až desetiletý trest odnětí svobody,“ doplnila Nováková.