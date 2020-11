Vedení zdejších úřadů se již obrátila na policisty. Ti oznámení o ztrátě stromů přijali v pátek 20. listopadu. „Celkem se ztratilo 26 stromů. Policisté z obvodního oddělení Benátky nad Jizerou pátrají po zatím neznámém pachateli,“ potvrdila policejní mluvčí Lucie Nováková.

Jednou z obcí, kde se stromy ztratily, je Chotětov. Tamní hasiči vysadili přes 100 stromků podél cesty z Chotětova do Hřivna. Nejdřív se ztratily čtyři stromy, pak dalších sedm. „Nyní o víkendu myslivci sázeli dalších 150 stromků, doufám, že to bude v pořádku,“ popsal chotětovský starosta Blahoslav Jírů.

On sám dění v aleji nyní sleduje. „Stálo tam podezřelé auto, mám jeho SPZ, tu nahlásíme policii,“ podotkl starosta.

Stromy městys, který zdejší aleje pravidelně obnovuje, získal od místní akční skupiny. Celkem se jednalo o dvě stovky dřevin různých druhů. Ty, jež se ztratily, byly ovocné. „Stromy dostáváme zdarma, o to víc to mrzí, sázeli je i mladí hasiči a ženy. Člověku je to pak moc líto,“ sdělil Blahoslav Jírů.

Stejnou zkušenost zažili také Mečeříži. „Bylo to velmi rychlé. Zasadili jsme stromy a večer jsem na Facebooku našla zprávu od pana starosty z Chotětova, že jim ukradli vysazené stromky. Poslala jsem tedy ráno zaměstnance do naší aleje a také nám se některé ztratily,“ potvrdila starostka Jana Fabiánová.

I zde zmizely stromy ovocné, bylo jich dohromady 10. Zloději prý brali hlavně jabloně. Obec je plánuje co nejdříve nahradit novými stromy, které se nyní chystá koupit. Vyžádá si to však neplánovanou investici. „Jedna sazenice stojí 250 korun, plus práce zaměstnanců. Dostaneme se tak na pět tisíc,“ podotkla Fabiánová.

Mečeříž stromořadí vysazuje postupně už delší dobu. Podél některých cest již bylo zapotřebí pokácet staré stromy a nahradit je mladými kusy. Aby další případné nenechavce odradila, na všechny stromy aplikovala reflexní barvu. O podobném kroku uvažují i v Chotětově.

Ztrátu stromů nahlásila policii také obec Horní Slivno. Odtud zmizelo pět dřevin.

Případ je nyní předmětem vyšetřování a policisté hledají případné svědky, kteří by jim mohli předat důležité informace. „Mohou zavolat na číslo 158, nebo se osobně dostavit na policejní služebnu,“ doplnila policejní mluvčí.