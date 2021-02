K tomu se přihlásil, změnil přístupové údaje, aby od virtuálního konta odřízl skutečného majitele – a všechny uložené kryptoměnové prostředky odeslal na jiný účet. Kde skončily, se zatím nepodařilo zjistit. Vlastně je jisté jen jedno: jsou fuč – a vzniklá škoda dosahuje téměř 818 tisíc korun.

Příliš lákavé nabídky

Nejde o ojedinělý případ, upozornila v pátek 29. ledna policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Středočeští specialisté na kyberkriminalitu od počátku roku už také řeší tři podvody, kdy lidé byli oklamáni pod záminkou výnosného obchodování s kryptoměnami.

Typickým je případ zmizení peněz uživatele, který za zhruba 43 tisíc korun nakoupil kryptoměnu prostřednictvím směnárny. Což bylo v pořádku a bez problémů. Ty přišly následně v souvislosti s tím, že ji převedl do jiné platformy – a tam mu už k těmto prostředkům nebyl umožněn přístup.

O statisícovém podvodu, který se také neobešel bez počítače, je řeč v případu, kdy se neznámý pachatel vydával za jednatele obchodní společnosti. Nabídka zněla lákavě: možnost velmi zajímavého zhodnocení peněz díky obchodování s různými komoditami; to se prý zisky jen sypou.

Tak tedy ano: poškozený se zaregistroval a investoval – a vyhověl i požadavku, aby odeslal kopie svého občanského průkazu a řidičáku. Stejně jako kývl na to, že na dálku bude do jeho počítače cosi instalováno. Právě umožnění vzdálené správy se ukázalo jako hlavní problém.

Jak se nenapálit v elektronickém světě



- Nereagovat na telefonické, e-mailové či jakékoliv jiné nabídky brokerů k nákupům kryptoměn



- Nikomu neumožňovat vzdálený přístup k PC, notebooku a podobně



- Nefotit ani jiným způsobem neposkytovat osobní doklady nebo jejich kopie cizím osobám



- Před vlastním nákupem kryptoměn si pečlivě prostudovat, jak kryptoměny fungují, jaké druhy kryptopeněženek existují, jaké jsou jejich zabezpečení, výhody a nevýhody



- V případě rozhodnutí investovat do kryptoměn si na internetu zjistit o burzách veškeré možné informace a reference (zda se nejedná o podvodné burzy)



- Vždy si dostatečně prověřit, zda transkace má být provedena u ověřených firem, na skutečných internetových burzách



- Pečlivě posuzovat nabídky a mát na paměti, že ta, která se jeví až neskutečně výhodně, obvykle také skutečná nebývá



Zdroj: Policie ČR

„Neznámý pachatel se připojil k počítači, ze kterého za účasti poškozeného odeslal z internetového bankovnictví 800 tisíc korun na jiný účet. Poté stejným způsobem provedl platbu kartou na internetu ve výši téměř 400 tisíc korun,“ uvedla Schneeweissová.

S tím, že tuto druhou platbu se pak ještě podařilo zablokovat. „V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do osmi let, a to i vzhledem k tomu, že se jednání dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu,“ konstatovala.

Neplatit a nereagovat

Ani „velké“ kauzy nejsou ojedinělé – nicméně Schneeweissová varuje, že přibývá zvláště případů napadených e-mailových schránek. A bohužel opravdu nejde jen o to, že si kdosi neznámý může číst cizí korespondenci.

„Doporučujeme všem uživatelům, aby nepoužívali stejná hesla u různých služeb, hesla, která si volí, vytvářeli v kombinaci malých a velkých písmen a číslic a využívali služeb, které poskytují dvoufaktorovou autentizaci nebo další pokročilejší formy pro přihlášení,“ shrnula mluvčí základní pravidla, která jsou pro spoustu lidí samozřejmostí, avšak zkušenosti policistů ukazují, že jejich připomínání je stále na místě.

Se schránkami elektronické pošty také souvisí v poslední době se stále množící případy výhružných e-mailů. Texty mohou být rozmanité, nicméně zcela typické je sdělení, že odesílatel má k dispozici intimní záměry adresáta pořízené kamerou jeho vlastního notebooku. Prý jsou to docela nechutné fotky nebo videa – a budou odeslány na všechny dostupné kontakty, pokud tomu oslovený nezabrání zaplacením výkupného v kryptoměně.

Nechybí ani návod, jak požadovanou sumu pořídit za reálné peníze a odeslat. Někdy nechybí ani doporučení být příště opatrnější a víc se starat o zabezpečení… „V tomto případě na e-maily nereagujte a nikdy neplaťte žádné finanční prostředky za nákup kryptoměny, kterou po vás požaduje neznámá osoba,“ radí Schneeweissová.

Středočeští policisté loni na úseku kybernetické kriminality evidovali celkem 1760 případů, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o čtyři stovky.

Typický příklad podvodného e-mailu:



Ahoj!



Už sis všiml, že jsem ti nedávno poslal z tvého účtu emailovou zprávu? Ano, znamená to, že mám neomezený přístup k tvému zařízení.



Několik posledních měsíců tě sleduji.



Přemýšlíš, jak je to možné? No, tvůj systém byl infikován malwarem pocházejícím z erotického webu, který jsi navštívil. Možná těmhle věcem nerozumíš, a tak se ti to pokusím vysvětlit.



S pomocí viru trojského koně jsem získal kompletní přístup k tvému PC a všem dalším zařízením. To jednoduše znamená, že tě můžu pouhým zapnutím tvé kamery a mikrofonu kdykoliv sledovat, aniž by sis čehokoliv všimnul. Kromě toho mám také přístup k seznamu tvých kontaktů a veškeré korespondenci.



Možná si teď říkáš: „Vždyť mám na počítači aktivní antivirus, tak jak k tomu mohlo dojít. Jak to, že jsem nedostal žádné upozornění?“ Odpověď je prostá: můj malware používá ovladače, které každé čtyři hodiny aktualizují podpisy, díky čemuž je nezjistitelný a tvůj antivirový program o něm nemá tušení.



Mám k dispozici video, na kterém si v jeho levé části honíš, zatímco v pravé polovině obrazovky se přehrává klip, při jehož sledování masturbuješ. A chtěl bys vědět, co ti s ním můžu způsobit? Jediným kliknutím myši můžu tohle video odeslat na všechny používané sociální sítě a všem tvým emailovým kontaktům. Stejně tak mohu sdílet přístup k veškeré tvé emailové korespondenci a messengerům, jehož služby využíváš.



Pokud tomu chceš zabránit, jediné, co pro to musíš udělat, je – převést na moji bitcoinovou adresu bitcoiny v hodnotě 25 000 Kč (pokud nevíš, jak to udělat, stačí si otevřít prohlížeč a do vyhledávače zadat výraz: „Koupit bitcoiny“). Moje bitcoinová adresa (BTC Wallet) je: 1Lsx7zGBeJSZCAv7zRu128Ho8K6uRKHVnt



Jakmile obdržím potvrzení o platbě, video okamžitě smažu a je hotovo. Už o mně nikdy víc neuslyšíš.



Na provedení transakce máš 2 dny (48 hodin). Po otevření tohoto emailu dostanu upozornění a časomíra se spustí.



Jakýkoliv pokus o podání stížnosti k ničemu nevede, neboť tento email nelze zpětně dohledat a totéž platí i pro moje bitcoinové ID. Na tomhle jsem totiž pracoval hodně dlouhou dobu a chybám jsem nedal žádný prostor.



Pokud bych se jakýmkoliv způsobem dozvěděl, že jsi tuhle zprávu ukázal nějaké třetí osobě, výše uvedené video okamžitě zveřejním.