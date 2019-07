Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Mladík platil ukradenou kartou

Mladá Boleslav – V úterý dopoledne oslovil obyvatel města policejní hlídku s tím, že nějaký mladík chtěl zaplatit platební kartou v prodejně tabáku a on má podezření, že tento prostředek byl kradený. Podle popisu hlídka lumpa vypátrala na Staroměstském náměstí. Oslovila jej s tím, aby událost vysvětlil. Mladík už u sebe ale kartu neměl. Hlídce se přiznal, že ji odhodil do nedalekého záhonku s veřejnou zelení. „Po kontrole totožnosti byl muž předveden na oddělení policie ČR, která následně zjistila, že platební doklad, který mladík použil, pochází z trestné činnosti,“ uvedl velitel městské policie Tomáš Kypta. Chlapec měl i nadále co vysvětlovat, takže si případ převzala PČR.