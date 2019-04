Žena zavolala policii na děti, které odjížděly na výlet

Mladá Boleslav – Městští strážníci vyjížděli k poměrně kurióznímu případu. Zavolala je jedna z boleslavských obyvatelek se zvláštním oznámením. „Tvrdila, že před budovou hlavního vlakového nádraží se nachází skupinka dětí ve věku okolo deseti let a že má podezření, že se jedná o záškoláky. Hlídka strážníků, která se na místo dostavila a zjistila, že se jedná o děti, které jedou na školní výlet v doprovodu učitelky,“ uvedl ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

Muž si ustlal ve křoví za hlavní poštou

Mladá Boleslav – Policisté během obvyklé kontroly našli takzvaně závadovou osobu. Všechno se seběhlo ve čtvrtek, těsně před devátou dopolední. „Během kontrolní pochůzkové činnosti na Komenského náměstí si strážník povšiml muže ležícího v křoví před hlavní poštou. Po prokázání totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o známou závadovou osobu,“ uvedl ředitel Městské policie v Mladé Boleslavi. Muž měl kolem sebe navíc pořádný nepořádek, ovšem k tomu, že jej sám způsobil, se policistům přiznal. Následně proto dostal pokutu v příkazním řízení za přestupek s názvem Znečištění veřejného prostranství.

Policisté vážili auta

Debř – V době od 11.30 do 12 hodin, od 15.05 do 15.40 hodin a od 15.50 do 16.45 hodin prováděly hlídky městské policie na žádost odboru dopravy a silničního hospodářství mladoboleslavského magistrátu kontroly dodržování zákazu vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad tři a půl tuny na most v Debři. Během těchto kontrol policisté zjistili jedno nákladní vozidlo, jehož řidič tento zákaz porušil. Strážník s ním celou záležitost vyřešil na místě. Výtečník odjížděl s pokutou v příkazním řízení.