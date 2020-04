Tak například ve středu 8. dubna obvinili cizince (41) z pokusu o ublížení na zdraví. „Ten v úterý 7. dubna tohoto roku zaútočil s nožem v ruce na spolubydlícího na ubytovně v Laurinově ulici v Mladé Boleslavi. Cizinec spolubydlícímu vyhrožoval zabitím a 7x se jej pokusil bodnout do oblasti obličeje a hlavy,“ uvedla boleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková. Muže ale nějak zvlášť zásadně nezranil, v Klaudiánově nemocnici jej ošetřili s drobným poraněním hlavy. Útočník skončil v policejní cele, kde čeká na prokázání viny. Pokud se ukáže, že se opravdu na spolubydlícího vrhl, tak mu hrozí až deset let za mřížemi.

Muž z Hradiště vydíral vlastní matku

Osmého března také policisté obvinili muže (32) z Mnichova Hradiště z vydírání. „Protiprávního jednání se dopustil v úterý 7. dubna tohoto roku v ulici Víta Nejedlého v Mnichově Hradišti, kde s nožem v ruce a pod pohrůžkou násilí požadoval po své matce vydání finanční hotovosti. Ta mu ze strachu o svůj život a zdraví peníze vydala,“ popsala Nováková. Jeho čin byl opakovaný a nyní mu hrozí až osmileté vězení.

Cizinci plivali po policistech a vyhrožovali nákazou koronavirem

„V úterý 7. dubna 2020 sdělili mladoboleslavští policisté obvinění z přečinů Porušování domovní svobody, Poškození cizí věci a Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu dvěma mužům cizí státní příslušnosti,“ uvedla další případ Nováková.

Muži se 6. dubna ve večerních hodinách vloupali do ubytovny v Bezděčíně, kde poškodili vstupní dveře. Jen na nich vznikla škoda deset tisíc korun. „Jeden z mužů následně před budovou ubytovny přímo vyhrožoval policistům nákazou koronavirem, kdy směrem k policejní hlídce úmyslně kašlal a plival, aniž by měl na obličeji nasazený ochranný prostředek zakrývající dýchací cesty,“ vysvětlila Nováková. Za to jim hrozí až tři roky vězení.

Zloději ukradli propanbutanové lahve

Další výtečníci úřadovali hned 1. dubna v Hlavenci, kde v odpoledních hodinách přijeli k místní prodejně potravin. „Zde jeden z mužů přestřihl jistící uzamykatelné lano od železné klece a následně z ní zloději společně odcizili čtyři propanbutanové láhve, čímž majiteli způsobili škodu téměř 6 tisíc korun,“ doplnila k dalšímu případu Nováková.

Toho se dopustili v nouzovém stavu, což znamená, že jim hrozí také tvrdší sazba od dvou do osmi let.

V souvislosti s krádeží mladoboleslavští policisté pátrají po mužích, které zachytil kamerový záznam, jejich svědectví by mohlo významně pomoci při vyšetřování.

Pokud by je někdo z veřejnosti poznal na fotografiích, tak může kontaktovat linku 158, nebo přijít na kteroukoli služebnu PČR.