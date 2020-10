K dopravní nehodě, při které se střetla dvě osobní vozidla, došlo v úterý 27. října krátce před sedmou hodinou ráno mezi obcemi Sukorady a Židněves. Řidič osobního automobilu Škoda Superb šedé barvy havaroval mimo komunikaci po střetu s osobním vozidlem červené barvy.

Dopravní nehoda mezi obcemi Sukorady a Židněves. | Foto: Policie ČR

"Záchranáři řidiče z havarovaného vozidla vyprostili a následně byl převezen zdravotnickou záchrannou službou do mladoboleslavské nemocnice. Dopravní policisté prověřují případné ohrožení ze strany řidiče osobního vozidla červené barvy, který byl účastníkem dopravní nehody a z místa ujel," uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková. Případně svědci, kteří by mohli upřesnit okolnosti dopravní nehody, by se měli ozvat na telefonní číslo 735 785 845 nebo na linku 158 či nejbližší policejní služebnu.