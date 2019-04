Polák v opilosti přespal u autobusové zastávky

Mladá Boleslav – Podnapilí lidé často přespávají na místech, kde by je to za bílého dne nejspíše ani nenapadlo. Své o tom ví Polák, kterého v úterý večer musela budit městská policie. Cizinec si ustlal na zastávce poblíž autobusové zastávky v Havlíčkově ulici. Všiml si ho místní obyvatel a zavolal právě policii. Ta přijela, podnapilého Poláka vzbudila a on se odebral dospat domů.

Cizinec v obchodě ukradl zboží za šedesát korun

Mladá Boleslav – I k drobným krádežím vyjíždějí hlídky městské policie. K jednomu takovému případu došlo v úterý večer. „Ve 21 hodin oznámil telefonicky pracovník bezpečnostní služby obchodního domu, že zadrželi pachatele drobné krádeže. Hlídka na místě zjistila, že sedmatřicetiletý občan slovenské národnosti odcizil dvě láhve vína v hodnotě 59.80 korun. Po projednání věci byl přestupek s dotyčným vyřešen v příkazním řízení pokutou,“ uvedl ředitel městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

Muž si vykuřoval na dětském hřišti

Mladá Boleslav – Drzost některých lidí překračuje všechny hranice. Boleslavská městská policie se například v úterý musela zabývat případem muže, který klidně kouřil na dětském hřišti, kde se podobně jako na zastávkách autobusů nebo vlaků kouřit nesmí. „Ve 13.45 hodin zjistila hlídka při kontrole dětského hřiště na třídě V. Klementa muže, který zde kouřil, ač je to zákonem zakázáno. Hlídka přestupek s mužem vyřešila na místě v příkazním řízení,“ uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta.