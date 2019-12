Následující řádky dokazují, že se muži zákona ani v roce 2019 nenudili.

Smrt v léčebně

Mezi nejzávažnější případy patří pochopitelně vraždy. Ani letos se bez nich statistiky středočeských kriminalistů neobejdou. Mezi ty výjimečné patří podzimní vražda v psychiatrické léčebně v Kosmonosích na Boleslavsku. Kriminalisté vyjeli první říjnovou neděli ke čtyřiačtyřicetileté ženě, která byla v léčebně objevena mrtvá. Jednalo se o pacientku ústavu.

Od začátku policisté pracovali s verzí, že na její smrti má podíl další osoba. Tou by podle dostupných informací měla být další pacientka.

„Nařízená soudní pitva nám skutečně prokázala, že žena zemřela násilnou smrtí. Činu se měla dopustit 19letá žena,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Podezřelá dívka byla vzata do vazby a policie v šetření případu nadále pokračuje.

Z nákladního vozu vyskákali migranti

V Kolíně překvapili celníky migranti schovaní v jednom nákladním autě. Ti vyskákali z vozu přímo na celnici v Polepské ulici. Jednalo se o čtyři Afgánce, kteří se do kamionu ukryli kdesi na jeho cestě ze Srbska. Když chtěli celníci v Kolíně vozidlo odplombovat, všimli si, že je na něm přeštípnuté lanko. Jakmile otevřeli dveře, vyskočili čtyři muži, které se ihned podařilo zadržet a přivolat cizineckou policii.

Řidič kamionu, který do České republiky vezl nábytek, se podle některých informací na celnici téměř zhroutil. O běžencích s největší pravděpodobností neměl vůbec tušení, čemuž nasvědčuje i fakt, že s kamionem jel normálně k celnímu řízení. Kolínští celníci celý kamion vyložili a zkontrolovali. Další běžence už mezi krabicemi, ve kterých byly rozložené součásti sedacích souprav, neobjevili.

Zfetovaný stopař

Zážitek nadosmrti má řidič, který chtěl pomoci jinému člověku při odjezdu z hořovické nemocnice na Berounsku. Začalo to poměrně nevinně: podezřelý muž na parkovišti u hořovické nemocnice požádal řidiče, zda by ho svezl k místnímu vlakovému nádraží. Ten souhlasil a společně nasedli do vozidla. Ale v ten moment se začaly dít věci.

„Když přijeli k výjezdu z areálu nemocnice, musel řidič vystoupit a jít zaplatit parkovné. V tomto momentě „stopař“ přeskočil z místa spolujezdce na místo řidiče, s vozidlem začal ujíždět a prorazil přitom závoru u výjezdu z parkoviště,“ uvedla Lucie Drápková, mluvčí pražských policistů.

Zprvu nikdo nevěděl, kam má bývalý stopař a nynější řidič vlastně namířeno. Jel ale do Prahy, kde potřeboval dotankovat pohonné hmoty. „Hlídka pražské policie projížděla ulicí Strakonická a povšimli si právě přijíždějícího vozidla na benzínovou čerpací stanici, které odpovídalo popisu odcizeného vozidla. Řidič ještě seděl v nastartovaném autě, když policisté služebním vozidlem vytvořili zátaras, aby jim nemohl ujet,“ uvedla Lucie Drábková.

Podezřelý muž tušil, že žádná cesta ze zátarasu není, tak se uchýlil k poslednímu kroku: zamknul se uvnitř auta a odmítl spolupracovat; prý se policistů bojí. Později se ukázalo, proč se zřejmě muži nechtělo bezpečí auta opustit. „Při prohlídce podezřelého bylo nalezeno přes 1 gram krystalické látky, o kterém podezřelý uvedl, že se jedná o pervitin. Policisté u muže provedli test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle s pozitivním výsledkem. Při dalším šetření policisté zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění,“ uvedla Lucie Drábková.

Drog se týká případ dvou bratrů z Příbramska. Oba byli obviněni z drogových deliktů, ovšem spolu nesouvisejících. Každý měl svoji vlastní drogovou specializaci: jeden kokain, druhý marihuanu a pervitin.

Policistům se podařilo zjistit osobu, která byla na Příbramsku zřejmě největším dealerem této látky. Zadrželi ho přímo při předávce drogy. Zatím muži prokázali prodej asi 200 gramů kokainu. „Při prohlídkách kriminalisté nalezli přes 20 gramů bílé krystalické látky, dále finanční hotovost, digitální váhu a nepoužité sáčky takzvané gramáčky. Věci měl uschované ve vozidle a v garáži. Muž je nyní stíhán vazebně,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

I na jeho bratra si policie posvítila. Minimálně od roku 2017 pěstoval v rodinném domě konopí. Při domovní prohlídce policisté našli 48 květináčů s touto rostlinou a další pomůcky. Muž ale přišel s výmluvou, že je jen zahrádkář. „Dotyčný tvrdil, že pěstování mu je koníčkem a rostlina se mu vzhledově velmi líbí,“ potvrdila Monika Schindlová s tím, že kriminalisté muži navíc prokázali i distribuci pervitinu.

Sourozencům hrozí za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy až 10 let vězení.

V domově seniorů zmizely miliony

Zpronevěra zpravidla nepatří mezi zločiny, které budí rozsáhlejší pozornost mimo nejbližší okolí hlavních aktérů. Neteče krev ani se neobjevují vypjaté momenty. To už musí mít na kontě hodně nul nebo jiné mimořádné okolnosti, aby vyvolala rozruch. Právě to se stalo v případě finančního maléru v jednom z domovů seniorů Středočeského kraje v Červeném mlýně ve Všestudech na Mělnicku. Ukázalo se, že chybí 15 milionů korun. Včetně peněz v součtu milionů, které si na takzvaných depozitních účtech u svého poskytovatele sociálních služeb uložili klienti.

Na problém upozornilo rozhodnutí krajských radních, kteří v červenci zcela nečekaně odvolali ředitele domova. Učinili tak ve chvíli, kdy spíš ještě jen tušili, než by věděli přesně, co se stalo. Signál přišel z organizace Rybka starající se o děti s postižením, v jejímž čele stál stejný muž. Tam se objevila podivná účetní operace, nicméně peníze nakonec při kontrole nechyběly. Podezření však vedlo ke kontrole i v domově seniorů a tam už to bylo jinak. Prvotní krajská prověrka naznačila, že chybí nejméně 11 300 547 Kč. Peníze měly být k dispozici v hotovosti, avšak nebyly. Šetření kriminalistů pak upřesnilo výši způsobené škody na 15 milionů. Kam se peníze poděly, podle informací Deníku není jasné. Po několika měsících byl nicméně obviněn z trestného činu právě bývalý ředitel. Získat jeho vyjádření se médiím nepodařilo.

Vyšetřování případu i nadále pokračuje.

Osudová záměna zbraní při airsoftu

Asi nejpodivuhodnější případ se stal v lesích u Milovic. V říjnu roku 2018 tam došlo k postřelení jednoho muže při airsoftové hře, kdy po sobě skupiny lidí střílí z téměř neškodných zbraní. To, jak k celé události došlo, spadá do kategorie událostí s titulkem To nevymyslíš.

Jeden ze stovek hráčů, kteří se celé akce účastnili, si vzal sebou i svoji legálně drženou pistoli. Jednalo se o policistu, který byl v té době mimo službu, a nejednalo se o služební zbraň. Pistole mu vypadla z kapsy a našel ji jiný z hráčů. Ten ji v domnění, že se jedná o airsoftovou pistoli běžně používanou při hře, zvedl a vystřelil.

Bohužel shodou okolností po svém bratrovi. Zasáhl jej do hrudi a vážně jej zranil. Postřelený muž se později ze svého zranění naštěstí vyléčil. Policisté případ po osmi měsících odložili s tím, že střelba po bratrovi nebyla trestným činem. „Podezřelý osmadvacetiletý muž jednal ve skutkovém omylu. A to s ohledem na okolnosti a místo nálezu zbraně, kdy se důvodně domníval, že se jedná o airsoftovou zbraň,“ řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Případ však ještě nekončí pro policistu, který zbraň s ostrými náboji na hřišti ztratil. „Spisový materiál byl dále postoupen na Generální inspekci bezpečnostních sborů k prověření možné trestní odpovědnosti majitele střelné zbraně za nedbalostní těžké ublížení na zdraví,“ doplnila Potočná.

Ochromená nemocnice

Je to jen pár dnů, kdy se odehrál případ napadení počítačového systému benešovské nemocnice. „„Nemocniční počítačový systém byl v noci zásadně napaden počítačovým kryptovirem,“ potvrdil mluvčí nemocnice Petr Ballek. Několik dnů byla nemocnice zcela ochromena a žádala potencionální pacienty, aby vyhledali jiná zdravotnická zařízení v regionu. Případ se stal ve středu 11. prosince a jako první začala 17. prosince fungovat zdejší porodnice.

Volební podvod

Podivuhodné věci se děly v souvislosti s volbami v Chlístovicích na Kutnohorsku. Dvě členky okrskové komise během voleb přivezly při návratu z výjezdu s přenosnou volební urnou nejméně sedm hlasů za občany, kteří vůbec nevolili. Celkový počet mohl být přitom ještě vyšší, protože seznam lidí, za nimiž skutečně měly jet, byl zpětně falšován. Byť se jejich falšování prokázalo, případ se k soudu vůbec nedostal. Státní zástupce totiž sám řízení zastavil a stanovil zkušební dobu 16 měsíců, což je jakási obdoba podmíněného propuštění. Místní tak museli k volbám znovu. V nich zvítězili komunisté a svůj post obhájil dosavadní starosta Jaroslav Douda (KSČM), který údajně o počínání žen musel vědět.

Muž, který nikomu nechybí

Už více než šest let pátrají policisté po totožnosti mrtvoly muže, kterého našel v lese ve stanu u Lašovic na Rakovnicku myslivec. Bezúspěšně. Pátrání po totožnosti komplikuje kriminalistům nejen to, že muž neměl u sebe žádné doklady, ale i fakt, že byl relativně zdravý.

Rozvod? Problémy v rodině? Dluhy? Důvodů, proč muž žil v lese ve stanu, se nabízí mnoho. Kriminalistům se zatím nedaří dostat na stopu pro zjištění identity nalezeného muže. V okolí ho nikdo neznal, neviděl, navíc u sebe neměl žádné doklady totožnosti. Kriminalisté ve stanu našli pouze deníček s poznámkami: Míša, Ríša, Kája a u data 7. září pak další tři slova: „auto, Kladno, nedodat“. Pravděpodobně se tak nejedná o cizince.

„Nenalezli jsme v okolí ohniště ani odpadky. Jednou z verzí tak je, že muž pracoval pro někoho v lese, na stavbě. Ale to zase vyvrací stav, ve kterém byl muž nalezen neoholen, zanedbán a částečně podvyživený,“ uvedl vedoucí kriminální policie v Rakovníku Pavel Kodad.

Muž byl starý v rozmezí od 28 do 40 let, měřil 182 centimetrů a vážil 43 kilogramů. Zemřel pravděpodobně na podchlazení.

Formule na dálnici

Na závěr jsme si nechali dva případy, při jejichž šetření musely i policistům cukat koutky úst.

Těžko si představit, jaké pocity asi zažívali řidiči na dálnici D4 mezi Příbramí a Dobříší, když je začala předjíždět opravdová červená formule. Jízdu formule zachytili řidiči na video, které se dostalo do rukou příbramské policie. Ti už znají totožnost pětačtyřicetiletého pilota formule. Ve správním řízení mu za uvedené jednání hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

O tom, že se nevyplácí být mstitelem, se přesvědčil v Kladně muž, který chtěl potrestat neukázněnou řidičku. Ta parkovala s vozem částečně na chodníku. Sám přivolal strážníky. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo částečně blokuje chodník a ztěžuje průjezd ulicí. Pak si ale všimla oranžovou barvou nastříkaného kříže na kapotě a části blatníku. Barva byla ještě mokrá.

Na dotaz strážníků, zda neví, kdo škodu na vozidle způsobil, odpověděl oznamovatel popravdě, že on. „Muže rozčililo, že někdo vozidlo odstavil takovým způsobem a chtěl ho tak vytrestat, aby příště parkoval jak má,“ podotkla mluvčí MP Kladno Alena Purkytová. Strážníci sehnali nakonec majitelku vozidla. Trest ale nedostane jen ona, ale i oznamovatel, kterému se jeho počínání nevyplatí.