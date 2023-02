"Zatím neznámým pachatelem byla odcizena z dodávkového vozidla přepravní společnosti," upřesnila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Připomněla, že místo krádeže si podezřelí nejprve zřejmě obhlíželi; zdálo by se tedy, že se rozhodli využít příležitosti, která se jim náhodně naskytla. "Poté se jeden z nich k dodávce vydal, a to v době, kdy doručovatel odešel s balíčkem pryč. Právě on pak s největší pravděpodobností peněženku z dodávky odcizil," konstatovala Schneeweissová. S tím, že nikdo další se v době krádeže u vozu neobjevil.