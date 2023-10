/VIDEO/ Čtyřiasedmdesátiletý senior z Boleslavska se stal obětí podvodníků. Tak moc se bál o své úspory, že na pokyn falešných bankéřů peníze vybral a odnesl do bitcoinmatu v Kosmonosech. V poslední chvíli se ho sice pokusili zastavit pracovník bezpečnostní agentury a policisté, ale neuspěli. Muž tak v mžiku přišel téměř o 200 tisíc korun.

Případ se stal začátkem minulého týdne. Čtyřiasedmdesátiletého muže kontaktoval údajný pracovník banky. Sdělil mu že jeho účet je napadený a slíbil mu okamžitou pomoc. „Senior musel dle pokynů vybrat veškeré peníze z bankomatu a donést je do bitcoinmatu v obci Kosmonosy. Poškozený z obavy o své finance postupoval podle pokynů po telefonu a ze svého účtu vybral 270 tisíc korun, které jel následně vložit do bitcoinmatu. Podvodníka měl celou dobu na telefonu a dostával od něj instrukce,“ popsala mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

Na chvíli to však vypadalo, že by podvodník uspět nemusel. U bitcoinmatu si muže, který s telefonem u ucha vkládá vysoké částky, totiž všiml pracovník bezpečnostní agentury. Seniora oslovil a vysvětlil mu, že se určitě jedná o podvod a že na místo zavolá polici. Senior ale bohužel věřil hlasu v telefonu, a když viděl přicházet policejní hlídku, utekl. Do té doby do bitcoinmatu stihl vložit 192 tisíc korun.

Že je policejní hlídka falešná, tvrdili podvodníci i muži v Ostravě

„Podvodník mu řekl, že policejní hlídka je falešná a chce ho o peníze připravit, proto má okamžitě odjet,“ přiblížila dění na místě policejní mluvčí.

Pak už se vše vedlo k hořkému konci: hlas na druhém konci telefonu utichl a nedalo se dovolat zpět. Tehdy si podvedený muž uvědomil, že pracovník bezpečnostní agentury měl pravdu a vše ohlásil policistům.

„Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. V případě dopadení hrozí pachateli až pětiletý trest odnětí svobody,“ potvrdila mluvčí policie.

Podvody jsou časté

Oznámení o podvodných jednáních, především v internetovém prostředí nebo přes zavolání na mobilní telefon, jsou pro policisty po celé republice prakticky každodenní záležitostí. Podvodníci často přichází s promyšlenými historkami a ta, kdy se vydávají za bankéře, patří k těm neblaze osvědčeným.

Dobře to ví například šestačtyřicetiletá žena na Benešovsku. I ji v létě kontaktoval falešný bankéř s příslibem pomoci s napadením účtu. Nechal ji převést veškeré úspory na údajný „revizní účet“ s tím, že se jí do 24 hodin vrátí, a ještě ji přesvědčil, aby si vzala úvěr. Peníze byly posléze vybrány z bankomatů v Praze, šlo celkem o 900 tisíc korun.

Prakticky identický průběh, jako v případě muže na Boleslavsku, měl nedávno i případ, který řešili policisté v Ostravě. Také zde podvodníci poslali muže k bitcoinmatu. A i v tomto případě mu tvrdili, že povolaná hlídka policie je falešná.

Policie v Mladé Boleslavi dopadla zloděje několika jízdních kol. Pomohli občané

Policisté proto znovu zdůrazňují, že je nutná obezřetnost. „Apelujeme na všechny, aby si chránili své peníze a všechny hovory od údajných pracovníků banky si prověřili přímo u své banky, a to buď osobně na pobočce nebo aby sami do banky zavolali na oficiální telefonní čísla na internetových stránkách. Žádný bankéř vás po telefonu nebude navádět a instruovat, ať si vyberete veškeré své finanční úspory a vložíte je přes bitcoinmat,“ dodala Schneeweissová.