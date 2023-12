/VIDEO, FOTO/ Miloval život. Přesně tahle věta seděla k muži, který se stal obětí vraždy v Klánovickém lese. Ta se odehrála v pátek 15. prosince odpoledne. Při hrůzostrašném činu vrah nevynechal ani jeho dvouměsíční dceru. Strašlivá událost zasáhla každého, kdo se s obětí znal.

Vyšetřování vraždy v Klánovicích. | Video: Deník/Radek Cihla

Třiatřicetiletý muž pocházel z Kralup nad Vltavou. Kamkoli přišel, hned byla lepší nálada. Lidé ho měli rádi. A on měl zase rád je. S oblibou předváděl nejrůznější komická vystoupení a nebylo místo, kde by nebyl vítán. O to víc nikdo nechápe, proč ublížili zrovna jemu.

„Pamatuji si ho jako praktikanta z tábora a z turistického oddílu. Byl kamarádský a pro každou srandu," zavzpomínala Tereza, kamarádka z dětství. „Doufám, že toho magora, který mu to provedl, dostanou,“ dodává.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Ti, kdo ho znali, se shodnou na tom, že úsměv na tváři měl opravdu pořád. Jako mladý nechyběl snad na žádném večírku. „Vždy bavil okolí. Z události mě mrazí a mám slzy v očích," uvedla další z přátel Lucie.

Po škole se zaměřil sám na sebe a začal hodně sportovat. Při té příležitosti potkal svou budoucí ženu. Letos v létě vyprávěl, jak šťastný ve svém životě je. „Řekl, že má krásnou ženu, dítě a další na cestě. Co víc si přát. Vypadal spokojeně," popsal poslední setkání se zemřelým jeho známý. Mezi jejich společná témata patřil běh, konkrétně takzvaný canicross – běh se psem, který patřil k velkým koníčkům oběti vraždy.

Profesně se věnoval své další zálibě – natáčení filmů. „Já mu budu navždy vděčná, s jakým přístupem nám natočil svatbu, co do toho vložil osobního. A vždy jsem až obdivovala, jak skvělý vztah měl se svými rodiči a sestrou,“ vypráví další z kamarádek.

Nikdo z okolí nedokáže pochopit, proč museli jejich příbuzný a kamarád a jeho novorozená dcera zemřít. A i když vzpomínají na spoustu historek a zážitků s oblíbeným přítelem, zveřejňovat je zatím nechtějí. Víc myslí na dopadení pachatele a spravedlivý trest pro něj.

„Je to neštěstí, které musí být patřičně potrestáno,“ říká Jana. „Neumím si ani představit, ze by zrovna on měl něco špatného udělat, nebo se rozhodnout něco udělat, aby se jemu i dceři něco stalo,“ kroutí hlavou.