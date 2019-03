Střední Čechy - Po zloději, který krádeží jízdního kola způsobil škodu převyšující hodnotu leckterého automobilu, pátrají policisté z hostivického oddělení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

K tomu, aby se obohatil o 300 tisíc korun, stačila prozatím neznámému pachateli čtvrthodinka, informovala policistka Marcela Pučelíková. Stalo se to v Zahradní ulici v Jenči v neděli 24. března, a to v době od 8.30 hodin do 8.45,“ upřesnila.