Tehdy vyšlo najevo, co se ve čtvrtek 29. dubna večer odehrálo na 18. kilometru dálnice D8 poblíž Nové Vsi na Mělnicku. Hlídka dálniční policie tam kolem 20. hodiny přistihla policejního plukovníka, náměstka krajského ředitele Jana Krejčího, při řízení služebního kodiaqu pod vlivem alkoholu. Jeho jízda ji podle informací Deníku upoutala ve chvíli, kdy se už z dohledové činnosti v terénu vracela na služebnu. Řidič, který policejním autem v civilním provedení jel v mimopracovní době, opakovaně nadýchal přes dvě promile.

Do médií unikly konkrétní hodnoty: při prvním testu se mělo jednat o 2,29 promile a při druhém o 2,39 promile. Obecně platí, že takový vývoj hodnot naměřený kalibrovaným přístrojem, které se při silničních kontrolách používají, zpravidla naznačuje, že dotyčný sedl za volant bezprostředně po vypití většího množství alkoholu. Někdy lze dokonce slyšet vysvětlení, že chtěl vyjet co nejrychleji: prý aby byl doma dřív, než se alkohol vstřebá a „začne účinkovat“.

Zůstává mimo službu

Přímý nadřízený s personální pravomocí, jímž je ředitel středočeské policie Václav Kučera, reagoval tím, že Krejčímu nařídil dovolenou na celý květen. S tím že pokud by během této doby nedokončila prověřování této události Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS, jež se zaměřuje na trestnou činnost, z níž jsou podezřelí příslušníci ozbrojených složek), od 1. června postaví Krejčího mimo službu. Připomněl, že bez rozhodnutí GIBS nemůže on sám přijmout rozhodnutí vlastní. Úkoly Krejčího převzal sám ředitel.

Tento stav nadále trvá, potvrdil Deníku Kučera. „Zůstane to tak do doby, než bude minimálně zahájeno trestní stíhání,“ upřesnil. „Jakmile budu mít v ruce podklad, rozhodnu já,“ ujistil, že žádné průtahy z jeho strany nepřijdou. To, že GIBS ještě nemá hotovo, Deníku potvrdila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. „Věc stále prověřujeme – přičemž prověřování není ukončeno a nemáme nic nového,“ shrnula, o čem může nyní informovat. Nenabízí ani odhad, kdy se něco změní: „Může to být ukončeno v řádu týdnů, ale může to trvat i měsíce.“

Okolnosti bez komentáře

Zda doba prošetřování může souviset s tím, že Krejčí měl podle náznaků v médiích navštívit oslavu, kde si údajně navzdory tehdejším omezením setkávání osob kvůli koronavirovým pravidlům společně připíjeli i další vysoce postavení policisté, Nguyenová nekomentovala. „K okolnostem se nelze nijak vyjádřit,“ konstatovala.

Už začátkem května věc komentoval policejní prezident Jan Švejdar: policista, který se dopustí podobného selhání, musí podle něj skončit. Jestliže někdo usedne za volant pod vlivem alkoholu, není pro takové jednání omluva – a pokud jde navíc o policistu, je to jen přitěžující okolnost.