Když ji mladoboleslavští kriminalisté vystopovali, přiznala, co má na svědomí: 6. července odpoledne rozbila okno a vlezla dovnitř. Sebrala nejenom peněženku obsahující více než dva tisíce korun; odnesla si také dva mobilní telefony, hodinky a šperky.

Pátrání po vykradačích rekreačních objektů nebývá právě snadné – nicméně 38leté ženě, která je podezřelá z vloupání do rekreační chaty v Bakově nad Jizerou se škodou vyčíslenou na 20 tisíc korun, se dařilo unikat odhalení jen dva měsíce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.