V případu, který se táhne od jara roku 2012 (kdy vše odstartovalo mediálně velmi pozorně sledovaným zatčením Ratha před domem Kottových s krabicí na víno obsahující sedm milionů korun) vynesl ve středu 26. června Vrchní soud v Praze první pravomocný verdikt. Rath i Kottovi, stejně jako další souzení lidé, kteří se podle policie i státního zastupitelství podíleli na samotném čachrování se zakázkami, či v té souvislosti dávali nebo přijímali úplatky, jsou podle slov předsedy odvolacího senátu Pavla Zelenky vinni.

Někdejší hejtman si má podle jeho verdiktu odsedět za mřížemi sedm let. O 1,5 roku tak odvolací soud Rathovi snížil trest odnětí svobody vyměřený původně Krajským soudem v Praze. Snížení trestů se dočkali rovněž Kottovi: místo 7,5 roku si mají strávit za mřížemi po šesti letech (přičemž všem jmenovaným budou započteny dlouhé měsíce, jež po zadržení strávili ve vazbě). Součástí verdiktu je u všech těchto nejsledovanějších obžalovaných také rozhodnutí o zákazu činnosti (u Ratha se týká působení v samosprávě, v případě Kottových práce v řídících orgánech společností).

S obzvlášť velkou pozorností se však očekávalo, jak se odvolací senát postaví k návrhu státní zástupkyně Kateřiny Weissové, aby citelné peněžité sankce, jež krajský soud vyměřil Rathovi i Kottovým, byly ještě zpřísněny: aby tito obžalovaní byli potrestáni propadnutím veškerého majetku. Na to však vrchní soud nekývl. Rathovi vyměřil peněžitý trest ve výši 10 milionů korun – plus propadnutí legendárních sedmi milionů z krabice na víno. Ani Kottovi o všechen majetek nepřijdou: každý v nich má zaplatit 15 milionů.

Stejně jako u krajského soudu si Rath konečné rozhodnutí osobně poslechnout nepřišel – stejně jako většina dalších odvolatelů; osobně se ve středu objevil v jednací síni pouze Jindřich Řehák z firmy Hospimed. V Rathově případě obhajoba vysvětlovala, že někdejší hejtman, který nyní působí v lékařské ordinaci ve městě Hostivice na Praze-západ, měl objednané pacienty (a k okomentování verdiktu Rath ohlásil před polednem tiskovou konferenci na hostivickém náměstí). V jeho případě se tedy nadcházející změny v životě odsouzených majících nastoupit do vězení dotknou většího počtu lidí: lékař bude muset oznámit svým pacientům, že se s ním delší dobu neuvidí.

Svou vinu Rath od samého počátku odmítá; popírá, že by machinace se zakázkami organizoval, kryl v rámci jednání krajských radních, věděl o nich či z nich získával úplatky. Dlouhodobě nicméně v této souvislosti naznačuje, že měl za úkol shánět sponzorské dary na financování volební kampaně ČSSD (jejíž významnou tváří byl do svého zatčení). Návrh žalobkyně Weissové na zabavení veškerého svého vlastnictví zhodnotil jako „majetkový trest smrti“, který měl v jeho očích nahradit nemožnost vynesení skutečného hrdelního verdiktu. „Mně je to jedno, mně na majetku nezáleží,“ komentoval návrh před dvěma týdny, kdy také poukázal na fakt, že již překročil padesátku. Upozornil, že trestem by se takové rozhodnutí stalo hlavně pro jeho děti.

V tomto případu, označovaném jako první větev kauzy spojované s Rathovým jménem (aktuálně se u středočeského krajského soudu projednává ještě druhá větev, v níž vedle osob čelí obžalobě i firmy) je souzeno 11 lidí. Nejpřísnější tresty dostali u krajského soudu právě Rath a Kottovi; dalším obžalovaným vyměřil prvoinstanční soud nižší tresty. Někteří dokonce vyvázli s podmínkou – a to včetně stavební podnikatelky Ivany Salačové, vystupující v tomto líčení v roli spolupracující obviněné, jež svou výpovědí podporuje policejní odposlechy, snaží se usvědčovat ostatní obžalované a vysvětlovat, jak promyšlený korupční mechanismus manipulace s veřejnými zakázkami Středočeského fungoval. Všech 11 obžalovaných podalo proti loňskému rozsudku krajského soudu odvolání – Salačová je však následně stáhla.

Aktuální verdikt je sice pravomocný, jistě však nebude konečný: není pochyb o tom, že souboje argumentů a právních výkladů ještě budou pokračovat. Ve hře je teď mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Jeho podání však rozhodnutí o nástupu pravomocně odsouzených osob do vězení neovlivní; nemá, jak říkají právníci, odkladný účinek.