Zdůraznila, že policisté zjišťují konkrétní okolnosti incidentu, přičemž prověřují i zajištěné kamerově záznamy, aby objektivně posoudili zapojení jednotlivých osob do incidentu. „V dané věci již ale zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin výtržnictví, z něhož podezřívají čtyři osoby: dva muže a dvě ženy,“ uvedla Suchánková.

Policisté případ šetří a zjišťují veškeré okolnosti. To ke konfliktu dvou skupin lidí, jež se na počátku minulého víkendu servaly v Mladé Boleslavi, uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Rvačku, jež se v pátek 1. října kolem půl sedmé večer strhla v ulici 9. května, ukázala na videozáběrech zveřejněných v hlavním zpravodajství TV Nova. Ke zklidnění konfliktu se sjely hlídky policistů i strážníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.