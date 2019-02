Mladá Boleslav - Strážníci městské policie vyrazili kontrolovat, jestli v hernách nevysedávají mladiství. Ty sice v zařízeních nenašli, zjistili ale hned několik porušení vyhlášky, která se pojí k hazardu a říká, že podobná zařízení například nesmí být označená viditelným názvem.

Hned dvě boleslavské herny porušovaly vyhlášku. | Foto: Městská policie Mladá Boleslav

„V průběhu nočních služeb se strážníci zaměřili opět na namátkové kontroly provozoven s hracími automaty, zda se uvnitř nenachází osoby mladší 18 let, které mají do těchto provozoven zákaz vstupu. Při kontrole nebyla zjištěna žádná taková osoba, ale za to strážníci zjistili u dvou heren porušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav číslo 1/2017,“ uvedl ředitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta.