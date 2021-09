V souvislosti s policejními kontrolami na ubytovnách Deník zaznamenal i výhrady hovořící o bezdůvodném šikanování části obyvatelstva. Zatímco na ubytovnách je obvyklou součástí života, že na dveře zabuší černé uniformy, které přišly nejen zkontrolovat doklady, ale i prověřit, co se uvnitř odehrává, přičemž takto postupují pokoj za pokojem, lidé žijící v běžných bytech nebo domech podobná bezpečnostní opatření neznají. Ať už bydlí ve svém jako vlastníci, jsou nájemníky nebo žijí v podnájmu. Tam na razii dojde až v případě konkrétního podezření.

Jiné to však bylo v případě jejich zájmu o výskyt drog. „V jednom případě zajistili gram pervitinu a půl gramu marihuany – a jejich držitelům na místě udělili blokovou pokutu. V dalších dvou případech však policisté odhalili a následně zajistili více než 600 gramů marihuany,“ upozornila, že v tomto případě může držitel skončit až na rok ve vězení za přechovávání omamné a psychotropní látky.

Víc se asi hulí, nežli píchá nebo sjíždí lajna. Naznačují to alespoň výsledky bezpečnostního opatření policistů na ubytovnách v Mladé Boleslavi a v Branžeži u Nové Vsi. V rámci úterních kontrol policisté zajistili menší množství pervitinu a přes 600 gramů marihuany, informovala o výsledku policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

