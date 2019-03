O případech informovala policejní mluvčí Lucie Nováková. „V neděli 10. března 2019 řídil V Mladé Boleslavi osobní vozidlo Škoda Fabia osmnáctiletý mladík, kterého v půl druhé ráno kontrolovala policejní hlídka v Laurinově ulici. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která potvrdila přítomnost alkoholu v hodnotě 1,5 promile,“ uvedla mluvčí.

Následnou lustrací bylo zjištěno, že mladíček za volantem navíc není držitelem žádného řidičského oprávnění. Teď je chlapec podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až roční trest odnětí svobody.

„Další řidič pod vlivem alkoholu usedl téhož dne v Bakově nad Jizerou za volant osobního vozidla Ford Focus. Cestou do centra obce nezvládl šestadvacetiletý muž řízení, vjel do protisměru a havaroval do dřevěného oplocení mimo komunikaci,“ pokračovala Nováková.

Dechovou zkouškou u něj policisté naměřili 2,7 promile alkoholu. Mladík byl podle policistů navíc agresivní a tak skončil na mladoboleslavské záchytce, noc se mu tak navíc ještě prodražila. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu nyní podle policie hrozí až tři roky za mřížemi.

Nutno podotknout, že 1,5 promile alkoholu v krvi odpovídá asi 6 vypitým desetistupňovým pivům, 2,7 promile je asi 13 „desítek“.