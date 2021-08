Neuvěřitelnou náhodou dokázali strážníci v Doksech u Máchova jezera lapit dron s drogou. Na případ, kdy strážník Josef Oplt odchytil rukama letící dron s pervitinem, upozornila TV Nova s tím, že dealer si podle všeho spletl adresáta. Ve zprávách Novy také zaznělo od mluvčího Prezidia Policie ČR, že jde nejspíš o vůbec první takový případ v Česku.

„Bylo to kolem druhé odpoledne, na parkoviště nad nádražím jsme s kolegou šli kontrolovat, jestli řidiči parkujících aut mají zakoupené lístky z parkovacího automatu,“ řekl Deníku Josef Oplt, který o pořádek v Doksech dbá přes celé čtvrtstoletí.

Jak k neobvyklému zážitku ze služby prozradil, nejprve podvědomě zaregistroval neobvyklý zvuk, a tak v ten moment přestal pracovat a intuitivně se po blížícím strojku ohnal, dron chytil a přitáhl k sobě. Pilot dronu ještě zkoušel přidat otáčky, ale nebylo mu to už nic platné.

„Nevěděl jsem nejdřív, jestli mě někdo nenatáčí při práci,“ podotkl Oplt. Podle něj ale měl dron natočenou kameru na druhou stranu, takže ho neviděl. „To, jak jsem s ním hýbal a 'pral se s ním', asi vyvolalo iluzi, že si drogy někdo převzal, ale já následně dron vypnul, tedy tím pádem neměl ten borec signál a nevěděl, jestli k předávce došlo,“ vyprávěl dál strážník.

Neregistrovaný dron

Strážníkům se po chvíli podařilo natočit i zadrženého pilota dronu. Pachatel pak v domnění, že neobvyklou zásilku doručil, se odhodlal vrátit na parkoviště a od strážníků vyžadoval navrácení létajícího stroje.

„Když jsem vznesl dotaz o tom, proč tam je pytlíček s drogou, tvářil se, že o drogách nic neví, byl tedy vyzván jménem zákona,“ sdělil Oplt. Podle něj se ale sáček s pervitinem na přístroj v letu sám přilepit nemohl. Zadržený dron nebyl registrovaný, a tak ho městský úřad považuje za nález.

Na pohotový zákrok svých mužů je teď hrdý šéf Městské policie Doksy Petr Hozák, který zde před léty i jako strážník sloužil. „Pánům se podařilo odlapit nejspíše moderního dealera. V Doksech jsme se s ničím takovým ještě nesetkali a podle Policie ČR je to možná i úplně poprvé v celé republice,“ komentoval Hozák. „Jsem rád, že strážníci tak pohotově zareagovali. Množství zjištěného pervitinu bylo kvalifikované jako dostatečné množství pro trestný čin,“ poznamenal. Petr Hozák doufá, že se z dronů ještě hrozba nestane: „Stále jsou i dost hlučné a nákladné, snad si to ještě dealeři rozmyslí a my nebudeme muset na ně cvičit služební káně či poštolku,“ mínil.

Jak v úterý 10. srpna Deníku potvrdila krajská policejní mluvčí Ivana Baláková, kriminalisté zajistili dron, který strážník v Doksech zachytil potom, co v blízkosti místního vlakového nádraží proletěl kolem jeho hlavy.

Sáček s bílou látkou

„Bližší prohlídkou objevil na dronu připevněný sáček s bílou krystalickou látkou, která při orientačním testu reagovala pozitivně na metamfetamin. Obsah sáčku nyní podrobíme laboratornímu zkoumání a ve věci jsme již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání drogového deliktu,“ řekla Baláková.

Jak upozornila, majitele dronu, který se ke svému zařízení přihlásil, policisté už vyslechli. „Událost se stala v pátek a zatím k ní více informací, vzhledem k probíhajícímu prověřování, sdělovat nemůžeme. Jak jsme zjistili, jde o historicky první zaznamenaný transport drogy dronem na území České republiky,“ uvedla krajská policejní mluvčí.