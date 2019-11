Dospělý muž loudil od školaček hanbaté obrázky

/VIDEO/ Pokračující přečin ohrožování výchovy dítěte – a dokonce zvlášť závažný zločin sexuální nátlak. To jsou trestné činy, pro něž středočeská policie stíhá 27letého muže, jenž podle zjištění kriminalistů prostřednictvím sociálních sítí obtěžoval nezletilé dívky (jejichž důvěru si získával tím, že se vydával za jejich vrstevnici). A dělal to dlouhodobě. „Několik let,“ informovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Na roky by se však mohly počítat i následky. „V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody v délce trvání pět až dvanáct let,“ poznamenala.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček