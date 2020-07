„Těsně před desátou hodinou večer bylo hlídkou středočeských celníků na 57. kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu spatřeno velmi rychle jedoucí černé vozidlo Audi s českou registrační značkou,“ uvedla, co bylo na počátku akce, jež se vzápětí stala honičkou. Za tímto autem se rozjel vůz celníků, jenž zvukově i světelnou stopkou dával znamení k zastavení. Šofér v autě vpředu však nereagoval. Tedy – reagoval; tím, že se snažil ujet. „Nečekaně ve vysoké rychlosti sjel z dálnice na exitu 53. Na tento manévr hlídka nestihla zareagovat, kvůli vysoké rychlosti a své bezpečnosti pokračovala dál po dálnici, kde sjela na exitu 46 do Kosmonos a po vedlejší silnici se vrátila zpátky k exitu 53,“ připomněla Matějková klíčové momenty pronásledování.

Ukázalo se pak, že divoký manévr nezvládl ani prchající řidič. Hned na sjezdu z dálnice zastavil jeho ujíždění náraz do svodidel. „Na místě nehody se v době příjezdu hlídky nacházely tři dívky ve věku od 17 do 20 let. Na dotaz, zda je někdo zraněn a kdo vozidlo řídil, bylo celníkům sděleno, že řídil kamarád, který při nehodě utrpěl poranění obličeje a šok,“ konstatovala Matějková. Další upřesňování přineslo informace, že záchranáře nikdo nevolal, ale i tak už je řidič na cestě do nemocnice. Dívky prý zatelefonovaly dalšímu kamarádovi, který jel kousek za nimi. Ten na místě nehody zastavil a zraněného naložil. Odjel prý těsně předtím, než dorazila hlídka celníků.

Protože nikdo další zraněn nebyl, mohlo dojít na prohlídku auta. V přihrádce palubní desky našli celníci plynovou pistoli (což je nicméně zbraň, jejíž držení je zcela legální). Další obhlížení odhalilo starou dálniční známku z roku 2019 – a právě to bylo podle nich nejspíš důvodem k tomu, proč se řidič snažil ujet. Alespoň přímo na místě se neobjevil jiný důvod, který by jeho počínání vysvětloval. Událost nadále zůstává v šetření policistů, kteří se blíže zajímají i o osobu řidiče.