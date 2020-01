David Rath se svou žádostí na zmírnění vězeňského režimu neuspěl

Okresní soud v Teplicích zamítl ve čtvrtek dopoledne žádost odsouzeného Davida Ratha o přeřazení do mírnějšího vězeňského režimu. Exhejtman o to žádal zejména kvůli tomu, aby se mohl zapojit do pracovního procesu uvnitř věznice.

Bývalý středočeský hejtman David Rath (vpravo) sedí v jednací síni Vrchního soudu v Praze, kde 10. června 2019 začalo odvolací jednání v takzvané první větvi Rathovy kauzy.