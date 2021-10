Středočeský krajský soud mu v pátek vyměřil – zatím nepravomocně – deset let odnětí svobody místo někdejšího trestu v trvání 13,5 roku. Ten dostal v roce 2006, kdy byl souzen jako uprchlý. Zmírnění nyní navrhoval i státní zástupce. Ten si představoval 11,5 roku za mřížemi; souvisí to s rozdíly mezi paragrafy někdejšího trestního zákona, který platil v době spáchání posuzovaných skutků, a aktuálně platného trestního zákoníku.

To, že se v letech 1995 a 1996 podílel na loupežích spáchaných Berdychovci, Prokop přiznává. Konkrétně jde o přepadení obchodního domu, podnikatele, transportního vozu s penězi – a také o únos zlatníka a jeho vydírání. Ten tuto „akci“ nepřežil a jeho tělo pachatelé pohodili na Slapech.

S některými hlavními postavami kauzy (včetně Davida Berdycha, nejznámějšího muže z této sestavy) se původně Prokop poznal v práci – společně působili v tehdy proslaveném pražském nočním klubu Discoland Sylvie. Trvá však na tom, že on sám při páchání trestné činnosti nepoužil žádné násilí. Odmítá také, že by tyto skutky vymýšlel, organizoval a kumpány úkoloval, jak v minulosti vypovídali někteří ze spoluobžalovaných. Tehdy se proti tomu ohradit nemohl: stíhán a souzen byl jako uprchlý. Dopaden byl loni v USA – přičemž tamější justice ho vydala do České republiky letos v květnu.

Předseda senátu Jiří Wažik slovům obžalovaného o tom, že skutky gangu neplánoval, neuvěřil. Označil ho naopak za vůdčí osobnost přicházející s nápady a využívající i svůj organizační talent. Nicméně připomněl – a k dobru to jeho senát obžalovanému přičetl i při hodnocení polehčujících okolností – že na rozdíl od dalších berdychovců v páchání trestné činnosti ustal a dál se na ní nepodílel, a to v době, kdy ostatní pokračovali.

Zločinci odsouzení jako uprchlí mají po svém dopadení právo požádat o nové hlavní líčení se svou účastí, kde budou osobně vypovídat a moci klást otázky slyšeným svědkům či znalcům. Obyčejně toho využijí, protože mohou jen získat. Nelze jim totiž uložit přísnější trest, než dostali původně. Navíc cesty k soudu představují zpestření vězeňského života.

V případě, kdy je někdo souzen jako uprchlý (tedy ho v jednací síni zastupuje pouze přidělený advokát), musí vždy věc posoudit ještě odvolací senát. To se původně stalo i v Prokopově případě. Nejprve mu středočeský krajský soud vyměřil 14 let pobytu ve vězení, ale Vrchní soud v Praze rozhodl o zkrácení trestu na 13,5 roku. Když Prokop požádal o nový proces, krajský soud původní verdikt zrušil a začal připravovat nové hlavní líčení. Po příletu do České republiky tudíž Prokop nenastoupil do výkonu trestu, ale byl převezen do vazební věznice. Vrchní soud se kauzou bude zabývat opět: Prokopův obhájce podal odvolání přímo v jednací síni krajského soudu; bezprostředně po pátečním vynesení prvoinstančního verdiktu.