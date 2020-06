Z jejích slov nicméně vyplynulo, že ocitnout se v blízkosti dotyčného bylo všelijaké – rozhodně však ne úsměvné. Nyní však mají Čelákovičtí klid. Devětatřicetiletý muž, který podle pátečního sdělení Hašlové „opakovaně na sebe poutal pozornost“, skončil ve vazbě.

Poprvé se s ním policisté setkali v polovině května, kdy se mimořádně nevhodně choval v přítomnosti dětí. „V odpoledních hodinách na různých místech vyhledával přítomnost nezletilých osob, v jejichž blízkosti na veřejně přístupném místě v jednom případě uspokojoval své sexuální choutky,“ přiblížila Hašlová jeho počínání. Když na to, co se stalo, byla upozorněna policie, hlídka dotyčného zadržela; pomohl podrobný popis doplněný dalšími informacemi získanými od svědků. Padlo obvinění z přečinu ohrožování výchovy dítěte, spáchaného v souběhu s přečinem výtržnictví. Už tehdy kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Státní zastupitelství bylo pro, avšak soudce měl jiný názor.

V tomto směru se situace změnila po měsíci; v rámci řešení dalšího skutku. Tento delikt se odehrál už za tmy – a jako terč své nežádoucí pozornosti si tento muž vyhlédl dospělou oběť. „Kolem desáté hodiny večer obtěžoval ženu, kterou sledoval již cestou ve vlaku. Po vystoupení ji po cestě od nádraží v Čelákovicích začal cizím jazykem oslovovat – a přidal i opakované nevhodné až agresivní obtěžování a fyzický útok,“ shrnula jeho počínání Hašlová. Pak se však situace zvrtla tak, jak si agresor nepředstavoval: rázně zasáhl ženin příbuzný. A dohra už byla taková, že muž, jenž u nás pobýval legálně, musel nedobrovolně změnit adresu: poté, co vyslechl obvinění znásilnění ve stadiu pokusu a z výtržnictví, putoval do cely vazební věznice.