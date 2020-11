Verdikt, jehož součástí je i rozhodnutí o vyhoštění na neurčito, zatím není pravomocný. Cizinec, jehož případ trestní senát Alexandry Chrdleové projednával již od června, se okamžitě po vynesení rozsudku odvolal. Navzdory svědectvím potvrzujícím jeho pobyt na místě činu i dalším důkazům včetně krevních stop v pouzdře dýky trvá na tom, že v Dobrovici loni koncem listopadu vůbec nebyl. Tvrdí, že někdejší přítelkyni viděl naposledy několik týdnů před její smrtí, když za ním přijela vlakem na Plzeňsko, kde on pracoval i bydlel. Tehdy prý u něj nechala svůj mobilní telefon, který u něj posléze našla policie.

Připouští, že na sklonku loňského listopadu sice z Plzně odjel – měl prý v úmyslu cestovat do Polska, aby si vyřídil nové doklady – ale na Mladoboleslavsko rozhodně nedorazil; dostal se jenom do hlavního města. Tvrdí, že se opil – a v době smrtícího útoku spáchaného na Mladoboleslavsku zřejmě pospával někde v parku u pražského hlavního nádraží. Po dalším popíjení v metropoli, kdy už neměl peníze, podle svých slov sedl na vlak a vrátil se do Plzně.

Vzhledem k odvolání zůstává Jaroslaw Z. ve vazební cele a případ ještě bude posuzovat pražský vrchní soud. Připojit k odvolání se může i státní zástupce, jenž si ponechal lhůtu na rozmyšlenou; rozhodne se až poté, co obdrží písemné vyhotovení rozsudku s podrobným odůvodněním. Za skutek spáchaný ze msty, pro který nenachází jedinou polehčující okolnost, by si představoval trest alespoň o rok přísnější. Jeho uložení by sazba daná trestním zákoníkem umožňovala. V tomto případě podle použité právní kvalifikace, se záměrnou klasifikací jako dvojnásobný pokus o vraždu, ačkoli byl jeden ze skutků dokonán, mohlo být ve hře odnětí svobody na 15 – 20 let nebo i výjimečný trest. Soudkyně Chrdleová má však za to, že trest vyměřený na samé dolní hranici sazby je postačující.