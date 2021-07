Začít balit věci by si už měl cizinec, který nechutným způsobem soustředil svoji nežádoucí pozornost na děti školního věku. I když škola letos fungovala kvůli opatřením proti šíření koronaviru jen krátce, v Mnichově Hradišti to 22letému muži ze zahraničí stačilo k tomu, aby si kvůli nepatřičnému zájmu o žáky – možné tedy spíše o žákyně – 14. června vykoledoval stíhání pro výtržnictví.

Co provedl, upřesňuje poměrně stručně policejní mluvčí Lucie Nováková: „Dopustil se hrubé neslušnosti tím, že na veřejně přístupném místě pozoroval ze svého osobního vozidla děti chodící do školy – přičemž se obnažoval a onanoval.“ Jestliže dále upřesnila, že k tomuto jednání došlo v ulici Mírová, znamená to, že dotyčný zaparkoval v centru města poblíž Masarykova náměstí v místech, kde se nachází nejenom základní škola, ale i mateřinka.