Oba řidiče zastavili policisté z mladoboleslavského oddělení hlídkové služby. Jako prvního dopadli v úterý 24. dubna krátce před 18. hodinou v Mladé Boleslavi 46letého muže za volantem Škody Felicia. Při kontrole nadýchal 2,3 promile. O pár hodin později spadla klec opět v Mladé Boleslavi – a to poté, co rovněž za volantem felicie také seděl cizinec. Tentokrát to byl 26letý muž, který 25. dubna krátce po půlnoci nadýchal 1,3 promile.