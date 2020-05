Původním záměrem bylo upozornit přítomné na aktuální pravidla boje s šířením koronaviru, připomněla ve čtvrtek Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj. Věci se ale vyvinuly jinak. „Přítomnost čtyř mužů za objektem teplárny a jejich podezřelé chování po příchodu hlídky přimělo celníky k důkladné kontrole,“ konstatovala.

Na světlo putovalo téměř 60 gramů sušené rostliny, jež vypadala jako marihuana – a také tak byla cítit. Dotyční se také ani nesnažili tvrdit, že by snad mělo jít o něco jiného. Ukázalo se, že jeden muž prodával a dva kupovali. „Dealer měl rostliny marihuany připraveny k prodeji v různých gramážích a obalech – například ve žlutých plastových kapslích z kindervajíček,“ upozornila Matějková na to, co upoutalo asi nejvíc. Čtvrtý do party u sebe nic závadného neměl – a v souladu s tím vyznívala i jeho výpověď: prý jen doprovází kamaráda.

Případ nyní řeší policisté, kteří záležitost i s podezřelými a svědkem na místě převzali. Podle celníků se však věc jeví jasně: v jednom případě podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přechovávání a distribuce omamné látky se sazbou od jednoho do pěti let odnětí svobody a možností peněžitého trestu, dvakrát pak přestupek v podobě neoprávněného přechovávání návykové látky v malém množství pro vlastní potřebu.