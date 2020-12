Samotná kontrola auta, jež v podání celníků znamená především hledání alkoholu a cigaret bez kolků, převážených ropných látek či surovin k výrobě drog, byla odbyta poměrně rychle: nic podezřelého se nenašlo. Pozornosti však nemohl uniknout nervózně působící muž na sedadle spolujezdce.

Víc pak prozradil obsah jeho černého batohu, zdaleka neobsahujícího pouze běžné osobní věci. Uvnitř se nacházely i balení injekčních stříkaček, gramová váha, sáček obsahující tabák, zapalovače, tři mobilní telefony, škrtidlo, cca 50 sáčků s rychlouzávěrem, černá brašna Adidas a růžové pouzdro, ve kterých byly použité injekční jehly a další sáčky s rychlouzávěrem se zbytky bílé krystalické látky,“ vyjmenovala Matějková, nač celníci kápli. S tím, že to ještě nebylo vše. Dále našli větší sáček se sušenou rostlinnou hmotou, připomínající svým vzhledem i po čichu marihuanu, a plechovou krabičku obsahující čtyři menší pytlíčky se stejným obsahem plus jeden ubalený joint. Další poklady vydala peněženka: jeden sáček s bílou krystalickou látkou a dva s bílo-žlutým obsahem.





Na jasné otázky padly jasné odpovědi: ano, tamto je marihuana a tohle pervitin. Konopí nakonec celníci navážili 9,4 gramu – a sypkého perníku bylo ještě víc: 13,6 gramu. Tím – a zmiňovaným přiznáním, že prodejem drog se kontrolovaný muž i živí – věc pro celníky skončila: případ předali policistům. „Z důvodu věcné nepříslušnosti z podezření na spáchání trestného činu neoprávněného přechovávání omamné a psychotropní látky,“ uvedla Matějková.

Jedním dechem připomněla, že nešlo o jediný předvánoční úlovek celníků v mladoboleslavských ulicích. Bylo to v pátek 18. prosince, kdy spadla klec hned dvakrát. V obou případech se jednalo o řidiče, kteří za volantem neměli co pohledávat: jeden kvůli zákazu řízení, platícímu do konce května, druhý neměl řidičák vůbec.