Celníci odhalili auto, které převáželo drogy. Pachatelé se pokoušeli uniknout

/FOTOGALERIE/ Převážený fet drogový dealer zahodil před prodejnou čerpací stanice. To jsou slova Yvony Matějkové z Celního úřadu pro Středočeský kraj osvětlující poznatky hlídek celníků, které v úterý 8. června večer na Mnichovohradišťsku vyhmátly přes 52 gramů pervitinu. Stalo se to poté, co si jedna z hlídek na 63. kilometru dálnice D10 vyhlédla ke kontrole automobil značky BMW.

Celníci odhalili auto, které převáželo drogy. | Foto: Celní úřad pro Středočeský kraj