Mladoboleslavsko - Prosincová vražda čerpadlářky v Nelahozevsi na Mělnicku se stala ostře sledovaným případem. Přepadání čerpacích stanic však čelí také Mladoboleslavsko. Naposledy se to stalo v Benátkách nad Jizerou v polovině ledna.

Lidé ze širokého okolí nosili na místo tragédie květiny a zapalovali svíčky. | Foto: Deník / Barbora Walterová

Dvacetiletý muž přepadl benzínku na hlavním tahu směrem na Mladou Boleslav. Obsluhu dokonce ohrožoval zbraní a přišel si na třicet tisíc korun. Ty si ale příliš neužil, policisté ho během pár dnů dopadli.

O případu se personál na benátecké čerpací stanici nechtěl bavit. Je to prý téma, které nemají chuť otevírat a není se zas až tolik čemu divit. O něco sdílnější byli na benzínce, která se nachází také v Benátkách nad Jizerou, ale přímo ve městě. „Po této stránce je u nás všechno v pořádku, jsme docela ve městě, nějak extra se tedy nebojíme právě díky tomu,“ uvedla žena, která benzínku obsluhuje. Přiznala však, že když přepadli druhou benzínku, strach měli.

Většinou zde řeší jiné věci. Například řidiče, kteří si natankují a ujedou bez zaplacení. To je podle ženy ale věc, které se stává všude. Na benátecké benzínce k tomu častěji dochází v létě než v zimě. Prý přibližně jednou za dva měsíce.

Další čerpací stanice je přímo v Mladé Boleslavi na kruhovém objezdu u automobilky. Tady se také nebojí. „Máme zabezpečení a noční směna pak může otevírat pouze tomu, kdo byl předtím tankovat,“ upozornil tamní personál.

Jinak se prý nebojí. „Tady na dálnici je to frekventované, takže je to jiné, než na odlehlých čerpacích stanicích,“ podotkla tamní zaměstnankyně Jaroslava. I v noci je tam prý frekvence zákazníků poměrně velká – to díky blízké automobilce Škoda Auto.

Na dalších čerpacích stanicích – v Bakově nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem – tamní zaměstnanci zdůraznili, že u nich se nikdy nic podobného jako přepadení neudálo. „Vše je v pořádku,“ řekly tamní zaměstnankyně shodně.

Deník oslovil asi patnáct čerpacích stanic. Obsluha většiny z nich se však moc nechtěla do tématiky přepadání pouštět. Svoji roli také hrálo to, zda se jednalo o benzínku na hlavním tahu nebo ve městě, či benzínku, která je méně na očích.