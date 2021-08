Dovolání podané obhajobou soudci v Brně odmítli – přičemž to, co se v srpnu 2018 odehrálo na nájezdu na dálnici za Prahou, označili za chování nejenom nebezpečné, ale i bezohledné a dětinské.

Nejvyšší soud nepřistoupil na výhrady vůči postupu soudů, které loni o případu rozhodovaly v Praze, stejně jako na námitky, že se vlastně nic závažného nestalo, jestliže řidič zasaženého auta bezproblémově zastavil; také poranění, která utrpěli jeho spolujezdci, prý byla jen drobná. Takové hodnocení podle soudců svědčí o zcela chybějící sebereflexi.

Šest let odnětí svobody, na což má navázat ještě sedmileté období se zákazem řízení (a součástí verdiktu je i rozhodnutí o 300tisícovém odškodnění), dostal Miroslav Š. za pokus o těžké ublížení na zdraví. Pražské soudy neměly pochybnosti, že to byl právě on, kdo seděl za volantem auta své firmy, jehož řidič při jízdě od Prahy směrem na Příbram nejprve najížděl na pomalejší volkswagen, aby dal jeho řidiči najevo, že má uhnout, a pak na něj zaútočil hozeným předmětem.

Spor o to, kdo řídil

Z dokazování vyplynulo, že v hustém provozu zřejmě neunesl situaci, kdy mu auto jedoucí v levém „rychlém“ pruhu neuvolnilo průjezd. Toto vozilo převážející rodinu se dvěma dětmi „podjel“ zprava – a na okno ve dveřích spolujezdce hodil kuličku. Střepy z rozbitého skla poranily ženu sedící vpředu i jejího syna na zadním sedadle. Auto pachatele si žena zapamatovala podle firemní reklamy; stačila si poznamenat i telefonní číslo.

Co mu bylo kladeno za vinu, však souzený muž v jednací síni popíral. Odmítal, že by se na místě činu vůbec vyskytoval. Nejprve hovořil o tom, že snad mohl řídit některý z jeho zaměstnanců, následně k soudu přivedl svého známého, jemuž prý auto půjčil. Ten to u krajského soudu potvrdil, přičemž vypověděl, že ani on za volantem neseděl: vůz poskytl někomu dalšímu, ale více nemůže říci, aby možnému trestnímu stíhání nevystavil osobu blízkou.

Obsáhlé debaty se pak odehrávaly i kolem toho, zda okno auta mohl poškodit odražený kamínek – či co může a nemůže způsobit kulička hozená z auta jedoucího zhruba devadesátikilometrovou rychlostí.

Za útok na jiné auto nebyl Miroslav Š. stíhán poprvé. Už v roce 2009 hodil kámen na jedoucí policejní vůz – a o šest let později se také dostal do sporu s řidičem dodávky. Toho napadl pěstmi – a ještě mu polil sedačku palivem.