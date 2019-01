Mladá Boleslav - Policisté si od opilého řidiče úplatek nevzali a strážníci zpacifikovali opilého agresora

Policie ČR | Foto: Deník

Kromě zákazu řízení může opilý řidič strávit několik let ve vězení.



Policejní hlídka kontrolovala v sobotu večer v Laurinově ulici projíždějící vozidlo Škoda Forman. Už ze způsobu jízdy pojali policisté podezření, že řidič nebude zřejmě tak docela při smyslech.



Šestatřicetiletého muže podrobili dechové zkoušce, která jejich domněnku potvrdila. Naměřili mu 2,21 promile alkoholu a na místě zadrželi řidičský průkaz.



„Cizinec se s tím nechtěl smířit a nabídl policistům úplatek sedm tisíc korun," uvedl k případu mluvčí mladoboleslavských policistů David Schön.



Policisté mu sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky a z podplácení. Za tyto trestné činy mu hrozí nejen zákaz činnosti, ale také až šest let vězení.



Sobotní vedra zlákala k pití i dalšího šestatřicetiletého muže.

Kolem půl desáté večer ho v Laurinově ulici poblíž restaurace přistihla hlídka městských strážníků, když močil na jeden z domů.



Navíc se strážníkům na místě přihlásil vietnamský občan, kterého opilec před jejich příjezdem napadl. Agresivního opilého muže převezla hlídka na záchytnou stanici, kde si po prohlídce lékařem pobyl až do úplného vystřízlivění.