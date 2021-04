/FOTOGALERIE/ Čtyři pokuty uložené na místě a sedm přestupků, které se budou řešit v rámci správního řízení. I to přinesl dohled středočeských policistů na dodržování omezení v rámci vládních opatření proti šíření koronaviru během Pondělí velikonočního. Ve středu na to upozornila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Policejní kontrola v době Velikonoc. | Foto: Policie ČR

Připomněla současně, že během pondělka policisté společně s vojáky a celníky zkontrolovali v souvislosti s dodržováním opatření 5177 vozidel – přičemž vjezd do jiného okresu odepřeli 64 řidičům. „K cestování do jiného okresu neměli patřičné doklady nebo podložený důvod spadající do výjimek vyhlášených vládou,“ konstatovala mluvčí.