Rodině vyhrožoval smrtí, zapálil vlastní dům. Nebezpečný agresor skončil v cele

Své blízké zabít a dům zapálit. Tak zněly výhrůžky, jimiž své okolí v minulosti častoval 36letý muž z Mladé Boleslavi. Dopadlo to tak, že od čtvrtka čelí obvinění z obecného ohrožení a nebezpečného vyhrožování. Přešel od slov k činům. „Agresorovi hrozí až osm let za mřížemi,“ konstatovala v pátek mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková. Připomněla, že kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí dotyčného do vazby.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík