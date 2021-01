Únava, závratě, nepravidelná menstruace, zimomřivost, silná kazivost zubů a samozřejmě nadměrný úbytek váhy. Jen krátký výčet příznaků, které provází nemoc spojenou s poruchami příjmu potravy, anorexii. Druhou nejrozšířenější nemocí je pak bulimie, která na anorexii většinou navazuje.

Obecně nejohroženější skupina jsou dívky od osmi do čtrnácti let. V současné době ale odborníci pozorují snížení věkové hranice. Jsou případy, kdy mají holčičky anorexii už i v pěti letech. Často napodobují maminku, která drží diety nebo si vybírá nízkotučná jídla.

Malé děti jsou přitom snadno ovlivnitelné. A působí na ně vzory nejen z rodiny, ale také z televize. Módu hubených modelek a hereček vidí každý den v televizi a na internetu. Dívenky také mnohem více než před lety, řeší svůj vzhled v kolektivu.

Podle odborníků je třeba s křehkou dětskou psychikou zacházet opatrně, vysvětlovat malým dívkám, co je a není normální a hlavně je přehnaně nekritizovat za vzhled nebo váhu, ačkoli by byla třeba vyšší než by měla být. Takové chování by měli volit všichni dospělí, nejen rodiče. I dobře míněná, leč tvrdě vyřčená kritika, může způsobit lavinu problémů s příjmem potravy.

Nastavit správné vzory

Důležité je také dívkám nastavit správné vzory. Ano, je naprosto v pořádku, že má v oblibě tu a tu zpěvačku, tu a tu herečku. Ale je rozhodně dobré dítě virtuálně seznámit i s dalšími úspěšnými osobnostmi, u kterých není tak důležitý vzhled. Takovým vzorem může být sportovkyně, vědkyně, známá lékařka nebo třeba oblíbená televizní kuchařka.

Stejně jako u kterékoliv jiné nemoci je i u anorexie podstatné, kdy se na ni přijde. To je však v dnešní době problém. Rodiny už totiž nejsou zvyklé společně se stravovat, takže si rodiče nemusí dlouhou dobu všimnout, že dívka jídlo odmítá. Odstrašující jsou také konce případů tohoto psychiatrického onemocnění. Většina dívek ani tak nezemře na vyhladovění, ale spíše na to, že spáchají sebevraždu. Neumí s nemocí žít.

přestože byla mentální anorexie v minulosti spojena pouze se ženami, případně dívkami, v posledních letech se začíná stávat také mužskou záležitostí. Postižení jsou především sportovci, a to takoví, kteří si kvůli sportu musí hlídat váhu. Nemoc se objevuje například u žokejů, gymnastů nebo krasobruslařů.