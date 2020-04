A pozor: pokud dokážete Jakuba Tomečka napodobit a pošlete nám video nebo fotografie ze svého cvičení, můžete vyhrát ceny za 1500 korun! Více na konci tohoto článku.

Někdo sportovní střelce možná považuje za robustní nemotory, kteří příliš obratnosti nepobrali. To ale popírá brokař brněnské Komety Jakub Tomeček, který pro čtenáře Deníku připravil další díl domácího cvičení.

A zvolil poměrně ekvilibristické kousky, cvik ve stojce a takzvanou skobu. „Strašně mě baví něco, co není stereotypní, pořád v posilce zvedat činky je strašná nuda. Až na vysoké škole ve mně totiž objevili sportovní talent a skryté gymnastické vlohy. Cítím se strašně dobře, když gymnastiku dělám,“ vysvětluje úřadující evropský šampion v brokové disciplíně skeet.

Snažil se tedy pro čtenáře vymyslet co nejtěžší cvik? „To ne, snažím se gymnastiku zařazovat pravidelně, pracuji na výbušnosti, stabilitě. Mám velmi dobrou zpětnou vazbu při střílení. Stejně jako při stojce potřebuju zpevnit celé tělo, břicho, ramena, záda, aby vše nedrželo a nepadal jsem. Funguje mi to dobře i při střílení, pohyby jsou přesnější, puška není tak těžká,“ přibližuje střelec, který pochází z Vnorov na Hodonínsku.

Překonat strach a věřit si

Téměř artistické kousky, které předvádí v tréninku, posilují také jeho sebedůvěru. „Gymnasté to umí úplně jinak, ale když se my, běžní smrtelníci, donutíme, překonáme strach a podaří se nám nějaká složitá gymnastická kreace, má to perfektní vliv na sebedůvěru, která je u střílení moc důležitá. Když totiž uděláme jednu chybu, vypadáváme, takže musíme střílet s vidinou, že žádnou neuděláme,“ objasňuje Tomeček, který si vybojoval i místo na olympijské hry v Tokiu - letos bohužel odložené.

Cvikem zvaným skoba navazuje na snowboardcrossařku Evu Samkovou, která v prvním videu učila čtenáře Deníku stoj na hlavě.

„Naučil jsem se jí docela rychle na vysoké škole, kde jsme na řeckořímský zápas měli učitele Macháta, což je bratranec našeho vedoucího v Kometě Josefa Macháta. Učitel měl velice svérázný způsob výuky a říkal: Dělej salto, dělej skobu, to máte umět ze základky. Vždycky jsme se na sebe s klukama jen podívali a cvičili, nikdo nechtěl být za pitomce,“ směje se Tomeček, který na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně vystudoval magisterský obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek.

Už bušíme naplno

S uvolňováním opatření souvisejících s koronavirovoou pandemií se střelci pustili do tréninku.

„Už bušíme naplno, i když závodit budeme nejdřív asi v červnu. Mluví se o tom, že mistrovství Evropy se posune na konec léta, nebo na začátek podzimu, abychom měli aspoň nějaký vrchol sezony. Vše je otevřené, ale vypadá to, že pandemie nějakým způsobem překročila špičku a situace se zlepšuje. Snad se co nejdřív vrátíme k normálnímu životu,“ přeje si Tomeček.

