Naordinován byl dvacítce seniorů v domově důchodců v Litovli, kam v červnu pronikl nový typ koronaviru. Podle vakcinologa profesora Jiřího Berana, jenž se na léčbě podílel společně s místní praktickou lékařkou, bylo podání preparátu u této skupiny pacientů účinné.

„Aplikován byl lék s účinnou látkou Inosin pranobex, který stimuluje v imunitním systému dvě základní linie, a to jsou NK buňky a cytotoxické T-lymfocity,“ sdělil Deníku profesor Beran. „Umožňuje to, že infekce je zachycena ještě uvnitř buněk,“ vysvětloval.

Teorie je taková, že když je přípravek s touto účinnou látkou podán lidem starším 65 let, kteří mají pozitivní PCR test, tedy jsou infekční, může pomoci zmírnit příznaky. Tedy snížit počet osob vyžadujících hospitalizaci a úmrtnost.

Podání léku bylo účinné, hodnotí Beran

Praktická lékařka podala přípravek skupině devatenácti klientů domova pro seniory v Litovli ihned poté, co se u nich začaly projevovat první symptomy Covid-19. U některých se stav mírně zlepšil. U pěti nemocných se objevily příznaky zápalu plic a byli převezeni na infekční oddělení Nemocnice Prostějov.

„Kromě jedné pacientky, která byla ve velmi těžkém stavu, všichni přežili. Podání bylo účinné,“ hodnotil profesor Beran.

V domově v Litovli se vyskytla nákaza u celkem 33 osob. Senioři, kteří zde žijí, mají převážně nad 85 let - v této kategorii umírá s covidem zhruba každý třetí člověk. Většina trpí nějakým závažným chronickým onemocněním, například jsou na dialýze. Statistiky smrtnosti v souvislosti s Covid-19 se tak u seniorů v Litovli nepotvrdily.

Vedení domova tehdy neskrývalo úlevu. „Podle lékařky jsme to zvládli. Zřejmě díky tomu, že jsme se léky snažili podpořit imunitu seniorů, nebylo těžkých případů tolik, jak jsme se obávali. Už bychom to nechtěli zažít znovu,“ řekl počátkem července Deníku Josef Piska, ředitel Domova pro seniory Červenka s pobočkou v Litovli.

Profesor Beran navštívil seniory společně s ošetřující praktickou lékařkou ještě zhruba po měsíci a půl. Zajímalo ho, jak se vyléčeným daří.

„Nedošlo u nich k žádnému zhoršení zdravotního stavu oproti tomu, co bylo před tím, než onemocněli. Velice bych v této souvislosti ocenil přístup personálu," uvedl vakcinolog, jenž přípravek sám vyzkoušel na sobě a svém synovi, když byli v březnu v zahraničí a dostali Covid-19.

Jak Isuprinosin působí?

Isoprinosin je lék registrovaný v republice již na 50 let. Jedná se o přípravek stimulující buněčnou imunitu. Imunitní systém moduluje na mnoha úrovních. Na Covid-19 však testování doposud neproběhlo a na stole není ani žádná klinická studie. Od března je lékaři v tuzemsku omezeně používán. Odborníci se zatím zdráhají hodnotit, zda je jednoznačně účinný, nebo není.

Podle některých expertů může nastat, že imunostimulační lék způsobí přestřelení imunitní reakce, takzvanou cytokinovou bouři, proto varují před ambulantním podáváním preparátu bez pravidelné kontroly laboratorních ukazatelů.

O případné studii, do níž by se mohlo zapojit několik nemocnic v České republice, jednali ve středu experti. Kvůli testování tohoto léku k podpoře imunity by se měli znovu sejít v příštím týdnu.