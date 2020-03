Pád na zem může a zlomenina může být pro starého člověka velmi nebezpečná, často právě kvůli osteoporóze. Tu ovšem může mít i člověk o mnoho mladší.

Osteoporóza je chronické onemocnění, které způsobuje postupné řídnutí kostí | Foto: Shutterstock

"Osteoporóza mi byla diagnostikována, když mi bylo 48 let, krátce poté, co jsem se z Olomouce přestěhoval do Prahy za svou druhou ženou. Byl jsem v šoku, když mi to doktor řekl. Do té chvíle jsem si myslel, že je to nemoc, kterou lidé mají tak v 70 letech a hlavně, že nejčastěji postihuje ženy,“ vzpomíná 50letý David, který na sebe od chvíle, co o nemoci ví, dává větší pozor. Stačí jen prudce šlápnout a problém je tu.