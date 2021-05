Od pondělní půlnoci se spustí registrace k očkování pro lidi 45+, oznámil Babiš

Lidé ve věku od 45 let se budou moci registrovat na očkování proti koronaviru od pondělní půlnoci. Na svém twitteru to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Původně měla být registrace pro věkovou skupinu 45 až 49 let otevřená až od středy. Babiš je ale přesvědčen, že o dřívějším termínu rozhodne v pondělí vládní rada pro zdravotní rizika.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK