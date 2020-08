Odborníci virus zkoumali u 145 pacientů, které rozdělili do tří kategorií podle věku. U nejmladších dětí prokázali desetinásobné až stonásobné množství viru v těle než u zbylých skupin. Vědci také poukazují na to, že děti mohou nemoc přenášet na ostatní. Ve většině případů se totiž covid-19 u dětí neprojevuje.

„V osmdesáti procentech jsou děti bezpříznakové. Nevím o tom, že by v Česku bylo nějaké dítě s velmi těžkým průběhem,“ říká primářka Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová. Podobné výsledky prokázalo více studií.

„Nemůžeme předpokládat, že děti nemají virus jen proto, že se u nich neprojevuje,“ upozorňuje expertka v oblasti infekčních dětských chorob a vedoucí studie Taylor Heald-Sargtent z Dětské nemocnice Ann a Roberta Luriových v Chicagu.

Zábránit šíření covidu nelze

Děti by ve školách podle nového nařízení ministerstva zdravotnictví měly chránit roušky. Obavy, že nový školní rok začne pouze on-line se tak nepotvrdily a experti to schvalují. „Děti se do škol stoprocentně vrátit mají. Nejenom kvůli učení, ale i sociálním kontaktům,“ říká Roháčová. Šíření koronaviru mezi dětmi se podle ní zabránit nedá. „Není ale nutné vytvářet situaci, že se děje něco strašného,“ upozorňuje.

Roháčová navíc zhoršení situace na podzim nepředpovídá. „Běžná populace se musí postupně promořovat. Je to virus, který nás osidluje, je a bude tady s námi. Situace se bude postupně zklidňovat,“ dodává Roháčová.

Na riziko přenášení choroby však upozornila hlavně událost ze začátku srpna. Na letním táboře YMCA v americkém státě Georgia se podle zprávy amerických Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí nákaza virem covid-19 prokázala u zhruba 260 osob z celkových 600 přítomných. Zatímco zaměstnanci tábora dodržovali bezpečnostní opatření včetně nošení roušek, táborníci je mít nemuseli a podle místních zdravotních činitelů „relativně velké“ skupiny dětí ve věku od šesti do 19 let spaly ve společných chatkách.