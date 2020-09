Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová minulý týden uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávat kontakty nakažených. V pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) informoval vládu o tom, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Více informací by mělo být oznámeno do pátku, uvedl v pondělí premiér.

"Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde," uvedla zdravotnická organizace a doplnila, že testování na covid-19 se značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval českou pobočku Světové zdravotnické organizace (WHO), aby mlčela. "Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře," uvedl premiér.

Rekordní nárůst

Podle vyjádření pražské hygieničky Jágrové z minulého pátku není i přes mimořádné nasazení hygieniků a pomoc od mediků či armády při současném počtu nemocných možné kontaktovat všechny v řádu hodin, jak by si úřady v ideálním případě představovaly. Připustila, že v hlavním městě se trasování daří ze všech českých regionů nejhůř.

Zhruba o týden dříve hlavní hygienička Jarmila Rážová v Otázkách Václava Moravce řekla, že hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která začala fungovat 1. září, by se podle ní mělo postupně zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. V posledním týdnu počet pozitivních testů v ČR opakovaně přesáhl 500, rekordních bylo pátečních 797 případů.

Hamáček: V případě potřeby mohou s trasováním pomoci policisté



Do trasování kontaktů nakažených koronavirem by se mohli zapojit příslušníci policie, pokud by bylo třeba dále posilovat kapacity hygienické služby. Na twitteru to dnes uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), dohodl se na tom s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví nyní posuzují změnu systému trasování, jak ji v pondělí po jednání vlády naznačil premiér Andrej Babiš (ANO).



Hamáček ČTK řekl, že zapojení policistů do trasování nabízel už na jaře. K dispozici by podle něj mohly být desítky zkušených vyšetřovatelů, kteří mají zkušenosti s vedením rozhovorů. Babišovi o možnosti znovu řekl v pondělí na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, posoudit by ji měl Centrální řídící tým. S premiérem je ochoten Hamáček o věci dále jednat, dnes se například potkají v Lánech při schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.



O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky diskutuje už delší dobu podle ředitele krajské hygienické stanice v Liberci a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty.