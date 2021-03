Podle platných dokumentů k vakcíně AstraZeneca se má očkovací látka podávat ve dvou dávkách v intervalu čtyři až 12 týdnů. Vakcinologická společnost, které Chlíbek předsedá, vydala doporučení, aby zdravotníci dávali lidem druhou dávku až po 12, případně 13 týdnech. "Poslední studie ukázaly, že jestli se druhá dávka dá až po třech měsících, prudce narůstá její účinnost," řekl Chlíbek.

O účinnosti vakcíny firmy AstraZeneca se dříve objevily pochybnosti. Některé evropské státy ji kvůli malému množství dat nedoporučily pro seniory. Podle Chlíbka ale takové omezení není nutné.

Vakcína podle něj poskytuje stoprocentní ochranu před těžkým průběhem onemocnění covid-19, hospitalizací a úmrtím. Mezi první a druhou dávkou pak vykázala účinnost 78 procent. U očkovaných se podle vakcinologa po podání AstraZeneky tvoří takové hladiny protilátek, jaké mají lidé pro prodělání infekce koronavirem.

Očkovaní zřejmě nebudou muset do karantény

Epidemiologická skupina rovněž doporučila, že by lidé nemuseli do karantény, pokud by dostali obě dávky vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít také certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému. Podmínkou by také podle Chlíbka bylo, že očkovaný člověk po kontaktu s nakaženým nemá příznaky.

"Pokud člověk splní tato kritéria, pak by nešel do karantény v případě kontaktu s pozitivní osobou. Připravuje se to tak, aby to platilo od prvního března," řekl Chlíbek. Podle něj konkrétní znění úpravy nyní řeší hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Ministerstvo zvažuje, že by vakcínou AstraZeneca očkovalo od března pracovníky ve školství, má to být součástí postupu pro postupný návrat dětí do škol. Zapojit by se od března měli také více praktičtí lékaři, budou moci v rezervačním systému vypisovat termíny na vakcinaci.