Olejové esence z rostlin zná dobře stará ájurvédská medicína, která je využívá k relaxačním masážím. Zkoumat vliv vonných esencí na psychiku člověka však začali poprvé v Německu až ve 30. letech 20. století. Už ale na přelomu století používal britský lékař Edward Bach květovou terapii k léčení. Jeho Bachovy esence přispívají k odstranění stresů a úzkostí, ale pomáhají i u jiných zdravotních problémů.

K péči o tělo a duši se používají esenciální (éterické) oleje. Získávají se destilací nebo lisováním z částí rostlin, květů, plodů, listů, kůry a i kořenů. Například Bachovy esence se vyrábějí z planých rostlin sbíraných za plného květu během slunného dne na kontrolovaných místech. Konzervované jsou 40% bio koňakem.

Aroma kosmetika

Aromatické oleje jsou dnes běžnou součástí kosmetiky. Voní v pleťových krémech a pomáhají s jejich účinností. Například esence z růží zklidňují podráždění, zrovna tak levandule, tea tree zase dezinfikuje, takže pomáhá při léčbě akné. Měly by být kvalitní a přírodního původu.

Esenciální oleje se nesmí, kromě levandule a tea tree, dávat na pokožku přímo, ale vždy ředěné nějakým neutrálním, tzv. nosným rostlinným olejem. Pozor byste si měli dávat např. i na bergamotovou silici v parfémech a toaletních vodách, při stříknutí na pokožku může vlivem slunečního ozáření způsobit alergii.

Aroma masáže

Léčebné vlastnosti rostlin předávají tělu svoje vlastnosti a této schopnosti využívá např. speciální aroma masáž v kosmetickém salonu Be Lovely (belovely.cz). „Terapeut vás nejdříve vyzpovídá a pak namíchá správný uzdravující účinek esencí,“ říká majitelka Helena Lažanská. „K léčení neduhů využíváme mátu, bazalku a další bylinky, které znáte spíš z kuchyně.“ Nechá vás přičichnout k lahvičkám a vy si vyberete. Váš čich pozná, co vaše tělo potřebuje.

„Pro zlepšení imunity jsme připravili relaxační masáže s konopným olejem a kapkami esenciálních olejů, jako jsou například pomeranč, šalvěj nebo máta. Ty jsou v této nelehké době jsou velmi důležité,“ říká Helena Lažanská.

Aroma lampička

Máte doma aroma lampičku? Pak jistě víte, že do její mističky je třeba nejprve nalít trochu vody a pak přidat několik kapek vybraného oleje. Většina z nich plave na povrchu, ale některé klesají ke dnu. Hořící čajová svíčka zahřívá vodu a mírně prohřívá olej, který se pomalu vypařuje do místnosti. Zvolte si vůni, kterou máte rádi, nebo tu, která pročistí vzduch v tomto období. Oblíbené jsou oleje značek Nobilis Tilia nebo Saloos.

Voňavé svíčky

Svíčky s voňavými esencemi krásně provoní místnost a některé designové kousky mohou být i výjimečnou dekorací, jako např. Baobab Collection z ručně foukaného a broušeného skla. V poslední době se více používají k výrobě svíček přírodní vosky, sójový, kokosový, olivový nebo včelí. Upouští se od používání parafínu a hledí se na kvalitu knotu a způsob parfémování. Voňavou svíčku můžete třeba postavit na okraj vany a provonět místnost při koupeli.

Ultrasonický difuzér

Aromaterapeutickou funkci může také plnit ultrazvukový (ultrasonický) difuzér, který do místnosti uvolňuje vůni esenciálního oleje z nádržky ve formě studené mlhy. Můžete si na něm také nastavit časovač. Přístroj se ve stanovený čas zapne a vůně se začne uvolňovat do interiéru. Ráno vás může vzbudit například vůní kávy.

Katalytická lampa

Nejsou příliš známé, ale stojí za to. Katalytická lampa je tvořena nádobkou na hořlavou tekutinu, což je alkohol s vonnou esencí, speciálním hořákem (keramický kámen s drahými kovy) a bavlněným knotem. Ten je ponořený do tekutiny a přivádí hořlavou tekutinu ke kameni. Hořák se zapálí na zhruba 2 až 3 minuty a tím vznikne katalytický proces, který pokračuje dále i po zhasnutí plamene. Dochází k oxidaci speciální náplně se vzduchem. Uvolňují se molekuly, které pohlcují pach a likvidují bakterie a další nečistoty. Dochází k uvolnění aroma, které provoní váš interiér. Výhodou je, že katalytickou reakcí nedochází ke spalování kyslíku, tudíž se do vzduchu neuvolňují zplodiny.

Katalytická lampa je ideální do kuchyně, voní intenzivně, ale nikoliv stále. Dokáže přitom pohltit nežádoucí pachy v domácnosti, z vaření, toalety nebo kouření. Současně si poradí s bakteriemi i viry v prostoru. Např. lampa Maison Berger Paris byla původně vytvořena pro očistu vzduchu v nemocnicích, teprve později se stala součástí celé řady domácností pro skvělé vlastnosti.

Jak vůně pomáhají?

* Osvěžující je citron, litsea cubeba, pomeranč nebo mandarinka. Citronová silice působí na smysly jako doping a často bývá součástí deodorantů.

* Uvolňující po náročném dni nebo při stresu a psychickém zatížení jsou levandule, máta, meduňka a růžové dřevo. Pro snazší usínání nastříkejte na polštář sprej s esencí z levandule.

* Při nachlazení, pro uvolnění nosu a dutin se osvědčují eukalyptus, tea tree, tymián a rozmarýna, grapefruit (jednu kapku si můžete kápnout do látkové roušky). Tymiánu se připisují významné antibakteriální účinky a můžete jím léčit bolavý krk pod zábalem.

* Důvěrnou atmosféru navodíte pomocí olejů ylang ylang nebo z růže a jasmínu v aroma lampě.

* V chladných dnech vás zahřeje esence ze skořice, cedru, borovice nebo ovocně kořenité kombinace. Skořicové esence jsou součástí zeštíhlujících zábalů, protože pomáhají rozproudit zlenivělou lymfu.

*Kafr a mentol chladí a znecitlivují, působí na čich a na hmat. Často jsou součástí přípravků na oteklé nohy nebo v šamponech pro zmírnění svědění při lupech.

* Při úzkostech a stresu vyzkoušejte květové esence (Bachovkybio.cz).