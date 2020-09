Zvědavce zvou k návštěvě solární elektrárny

Na zvědavce, kteří se chtějí podívat, jak funguje získávání elektřiny ze slunce a jak to v takových zařízeních chodí, čekají v úterý dvě rozlehlé fotovoltaické elektrárny ve středních Čechách účastnící se kampaně pořádané Solární asociací – dnů otevřených dveří slunečních elektráren. Přijít se podívat mohou zájemci od deváté dopolední – přičemž FVE Vepřek u Nové Vsi na Mělnicku bude mít otevřeno do 14.30 a FVE Southpoint ve Všechromech u Strančic až do 17. hodiny.

Solární elektrárna. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Ve středu pak přivítá návštěvníky menší sluneční elektrárna Autokomplexu Menčík v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku, a to mezi devátou a třináctou hodinou. Tam se podle upozornění Petry Pískové ze Solární asociace kombinují technologie fotovoltaické elektrárny, nabíjecí stanice a bateriového úložiště. V rámci středních Čech se do akce zapojuje také Kladensko, konkrétně buštěhradské UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Tam se návštěvníkům, kteří v pondělí dorazí na 14. hodinu, dostane poučení různých technologiích, solárních systémech střešních i fasádních, stejně jako o zapojení slunečních zdrojů do energetické soustavy objektu; včetně využití baterií. Středočeské nemocnice omezují návštěvy – či je přímo zakázaly Přečíst článek › Sluneční elektrárny takto zájemce o svou činnost vítají již po páté. Dny otevřených dveří, které se honosí záštitou ministerstva životního prostředí, se konají při příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje. V celé republice budou zpřístupněny dvě desítky elektráren – přičemž třeba FVE Vepřek organizátoři doporučují pozornosti zájemců i v celostátním měřítku. Písková připomněla, že je to gigant nejen v České republice, ale jde o jednu z největších fotovoltaických elektráren v celé střední, jižní a východní Evropě. „Jedná se o komplex 13 bloků, které se rozprostírají na ploše 82,5 hektaru – což představuje rozlohu zhruba stovky fotbalových hřišť,“ připomněla Písková k zařízení s výkonem 35 MW. Upozorňuje však, že vedle významných solárních parků se do dnů otevřených dveří zapojí i středně velké fotovoltaiky, ale také menší střešní instalace na rodinných domech. S tím, že o komentované prohlídky tradičně mají velký zájem školy a studenti.

