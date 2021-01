Jediný zástupce Spojenců pro Středočeský kraj (což je koalice TOP 09, Hlasu a Zelených) v radě kraje bude nahrazen jiným reprezentantem tohoto uskupení, řekla v pátek Deníku hejtmanka Petra Pecková (za STAN). S tím, že s hledáním náhrady za Jakoba nebude spojena žádná další obměna týmu, jak se někdy v podobných případech děje. „My jsme držáci,“ usmála se Pecková. Hledání nového člena do týmu tak je podle jejích slov věcí jednání v rámci „malé“ koalice, tedy Spojenců – a nikoli té „velké“ celokrajské; Středním Čechám nyní vládnou v koalici společně STAN, ODS, Piráti a právě Spojenci.

Až Spojenci oznámí nové jméno, bude podle toho upravena koaliční smlouva. To je podle Peckové zhruba vše, co bude třeba udělat z pohledu koalice vládnoucí kraji. Nepředpokládá totiž, že by se měla strhnout nějaká debata k tomu, koho partneři nominují. „Zatím představili dvě varianty – a ani jedna není problematická; oba kolegové by byli velkým přínosem,“ řekla Deníku. Po střídání se tak má plynule pokračovat v započaté práci.

Že Jakobova odchodu do vyšší ligy lituje, sice hejtmanka nevyslovila, tak trochu se však právě takhle dá rozumět jejím slovům na jeho adresu, když mu před novináři děkovala za odvedenou práci. „I za tu krátkou dobu se podařilo udělat spoustu změn – a byla s ním legrace,“ ocenila Pecková. S odkazem na to, že vzájemná spolupráce v týmu radních trvala jen čtvrt roku.