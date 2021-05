Právě mělnická ZŠ Jindřicha Matiegky se v závěru dubna aktivně zapojila do projektu virtuálních exkurzí v elektrárnách. Hned několikrát svým žákům umožnila na dálku navštívit tu, o níž se nyní mluví nejvíc.

Zájem škol z celého kraje

Zájem mají školáci ze středních Čech třeba i o Temelín, řekl Deníku regionální manažer komunikace Skupiny ČEZ Ota Schnepp, který upozornil na novou podobu virtuálních energetických prohlídek: s interaktivním televizním studiem včetně moderátora, zkušeného průvodce, a dokonce i experta na telefonu. Právě Temelín touto formou poznávali šesťáci a deváťáci z kladenské ZŠ Doberská. „S touto novinkou jsme začali 19. dubna – a Kladenští byli hned 20. dubna první ze Středočeského kraje, co on-line exkurzi absolvovali,“ konstatoval Schnepp. Do Temelína však na dálku již také nahlédly děti ze Staré i Mladé Boleslavi; do Dukovan zase školáci z Kutné Hory.

Na pátek pak mají představení elektrárenských provozů, které leží podstatně blíž, objednané děti z Kladna a středoškoláci z Kralup nad Vltavou. Shodně se budou zajímat o výrobu energie z obnovitelných zdrojů – což mimo jiné obnáší i informace o vodních elektrárnách vltavské kaskády. Nebo nahlédnutí přímo za humna: jak pracuje vodní elektrárna Obříství u labského jezu; čtyři kilometry před soutokem s Vltavou, připomněl Schnepp. S dodatkem, že na výlety za energetikou se středočeští školáci budou vydávat i v květnu: jen na jeho první týden se zaregistrovaly opět Stará Boleslav (dokonce opakovaně), Mukařov, Zdice a Kladno.

Registrovat se na hodinový program předem je skutečně potřebné, protože exkurze neobnáší jen nějaké obyčejné pouštění videa. Jde o skutečně „živé“ setkání se zástupci elektrárenské společnosti – byť on-line a na dálku. Přičemž nechybí třeba nahrávky ze zákulisí nejstřeženějších míst jaderných elektráren, kam by se účastníci běžných exkurzí nemohli dostat, ale také praktické ukázky, soutěže nebo unikátní pokusy, stejně jako prostor pro dotazy. „Exkurze s přihlášením na www.virtualnevelektrarne.cz je zdarma – a běží každý pracovní den,“ upozornil Schnepp. S tím, že k poznávacím výpravám zprostředkovaným monitorem je připraveno celkem 245 termínů. Až do konce školního roku; vždy několik dopoledne pro školy a odpoledne pro veřejnost. Připojení? Jednoduše přes platformu MS Teams.

Alespoň virtuální poznávání

Projekt Virtuálně v elektrárně, spuštěný koncem loňského roku, již zhlédlo přes 31 tisíc lidí. Nyní prostřednictvím interaktivního televizního studia nabízí nové možnosti k poznávání i pobavení. Co zůstává, je možnost nakouknout do jaderných elektráren nebo k zeleným zdrojům získávajícím energii z vody, slunce i větru a příležitost dozvědět se, jak fungují. Včetně možnosti zjistit třeba to, proč jaderníci nosí kombinézy zrovna ve žluté barvě.

Jestliže kvůli koronavirovým omezením nejsou možné klasické exkurze – jež právě v této době bývaly i cílem školních výletů – nastupují prohlídky on-line. „Zájem je obrovský,“ připomněla vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková. „Těší nás, že pomáháme studentům i učitelům zpestřit výuku – a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat,“ konstatovala Bartůšková. Přičemž se nebojí ani zabásnit: „Věříme, že je nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií.“

Doufá, že v létě už infocentra a elektrárny bude možné návštěvníkům opět otevřít – nicméně nějakou podobu on-line prohlídek plánuje zachovat i nadále. Zájemcům o energetiku pak Schnepp také doporučuje návštěvu vzdělávacího portálu www.svetenergie.cz. „Týdně přibývají novinky a zajímavosti,“ radí, že fandům se vyplatí i vracet.