První žádost přišla až nyní

V minulosti se zdálo, že peníze nebudou problém, když se na kladenskou rekonstrukci složí město, stát i kraj. Tak alespoň vyznívala dřívější opakovaná vyjádření – včetně tiskové konference, na níž v září 2020 společně vystoupili společně s Jágrem a Volfem tehdejší předseda NSA Milan Hnilička, tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (v té době za ANO) a tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Všichni zúčastnění deklarovali vůli dát dohromady síly i peníze.

Hejtmanka se brání, město ani primátor Volf ji prý se zimákem neoslovili

Nyní se představitelé Středočeského kraje k tomu, že by měli na zimní stadion v Kladně přispět – a očekávala by se částka přes sto milionů korun – staví odmítavě. Jediný písemný materiál (pokud pomineme vyjádření kraje k žádosti Kladna pro NSA) pochází podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) až z letošního 2. února. Je to dopis popsaný Volfem a Jágrem vyzývající, aby se hejtmanství přihlásilo ke slibu předchozího vedení kraje, že pošle peníze.

Jinak prý nikde nic: žádné usnesení z minulosti, memorandum, dokonce z dřívějška neexistuje ani jediný zápis o jednání, které by se financováním zimního stadionu zabývalo. Z Kladna – ať už z magistrátu, nebo od Jágra – také v souvislosti se zimákem nedorazila jakákoli žádost o finanční podporu: ať už v rámci dotačních programů kraje, nebo o mimořádný příspěvek.

Jak to bylo se slibem kraje?

Ani v minulosti nezazněl žádný konkrétní příslib, zdůraznila bývalá hejtmanka Pokorná Jermanová. S tím, že na jednání s primátorem Volfem a hokejistou Jágrem byla řeč o tom, že jiné kraje žádají NSA o peníze na výstavbu nových hal, avšak ve středních Čechách vzhledem k charakteru regionu bez krajského města, jeho rozloze a Praze s řadou sportovišť uprostřed nemá smysl stavět na zelené louce. S tím, že vhodnější by bylo využít peníze na modernizaci v Kladně, největším městě v kraji, kde má zimák úžasnou historii a centrem sportu už je. O možném příspěvku kraje byla podle exhejtmanky řeč v té souvislosti, že město bude stavět s příspěvkem sportovní agentury – a až dojdou peníze, požádá i Středočeský kraj; jeho podpora by však byla závislá na rozhodnutí krajského zastupitelstva. Ústní dohoda prý zněla: nejprve příspěvek od NSA, pak město pošle žádost kraji.

Kladno zůstalo na placení rekonstrukce stadionu samo. Další zakázku zastavilo

Nynější středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) na jednání krajského zastupitelstva připomněl, že by stálo za to prověřit žádost o peníze, kterou Kladno předkládalo NSA. Připomněl, že údaje o finančním krytí projektů žádajících podporu agentura požaduje poměrně podrobné. Pokud je tam podíl kraje zmíněn, měl by někdo vysvětlit, jak je to možné bez schválení v podobě usnesení středočeského zastupitelstva. Pokud není, nedává smysl, aby se Kladenští nyní ke kraji obraceli s nataženou dlaní…

Z debaty středočeských zastupitelů:

- Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), bývalá hejtmanka: Peníze, pro které nemám opodstatnění, jsem neslibovala. Ano, jednali jsme a byli jsme i na vládě – ale já říkala, že pokud zaplatí NSA, kraj přispěje, jestliže to schválí zastupitelstvo. Nikdy bych neslibovala finanční částky, které nemám podložené.

- Milan Vácha (STAN), nynější radní kraje pro oblast vzdělávání a sportu: Očekávám, že město Kladno peníze na rekonstrukci zimního stadionu plánuje a po padesáti letech letech provozu počítá s opotřebením. Neformální rozhovory někde na hokeji nejsou závazkem veřejné správy.

- Věslav Michalik (STAN), nynější náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací: Bývalá hejtmanka jasně deklarovala, že vedení města diskusi s bývalým vedením kraje interpretovalo jinak.

- Dan Jiránek (ODS), někdejší primátor Kladna: Mohu vědět, zda se primátor Milan Volf obrátil na nynější radu kraje, na hejtmanku, zda vůbec město Kladno požádalo o dotaci? Slyším, že písemně nikdy o nic nepožádalo.